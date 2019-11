O DS trouxe reportagem, na edição de domingo, mostrando que a administração municipal vai abrir novos canais de comunicação com a sociedade.

A expectativa é de receber críticas e sugestões de toda a sociedade, de todos os “cantos” da cidade.

Na reportagem, o jornal mostrou que o novo sistema de canal de comunicação da população com a administração pública será realizado por meio da Ouvidoria Municipal.

Já está em fase de estudos e análises para eventual implantação na cidade. Se trata de um aplicativo de conversas, como o WhatsApp.

O aplicativo deve receber sugestões e garantir um espaço aberto a todos os municípes da cidade.

É importante que as administrações municipais tenham preocupação em atender e ouvir os moradores.

Em Suzano, há um estudo para implantação de um sistema de recebimento de mensagens. O objetivo dessa plataforma seria proporcionar ao cidadão mais facilidade para que ele realize uma manifestação.

Segundo a Prefeitura, o próprio WhatsApp está em alta. Daí a importância de utilizá-lo para comunicação.

Facilita, sem dúvida, a comunicação entre Poder Público e o cidadão que gostaria de fazer alguma reclamação ou denúncia.

Por meio deste sistema, o morador da cidade poderá enviar fotos, vídeos e áudios instantaneamente. Justamente por se tratar de um equipamento mais fácil e ágil, estamos tentando implantar esse serviço na cidade.

Atualmente, os munícipes podem realizar as manifestações em diferentes tipos de canais da Ouvidoria Municipal. De acordo com a Prefeitura, a manifestação pode ser feita por meio do canal de tele-atendimento, pelo número 0800 774 2007, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. O site da Prefeitura (www.suzano.sp.gov.br) também pode ser utilizado, por meio do portal do cidadão. Além do site, há o aplicativo 'Cidadão Online'. Há, também, o registro da manifestação de forma presencial, na sede da Controladoria Geral do Município (Rua Baruel, 126 - Centro), de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas.

A reportagem mostrou também que a Ouvidoria Municipal de Suzano registrou 3.282 manifestações de janeiro a setembro deste ano. Foram 1.241 no primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março); 1.082 no segundo trimestre (abril, maio e junho) e 986 no terceiro trimestre (julho, agosto e setembro).

Os munícipes realizam a manifestação e ela é analisada e encaminhada para a Secretaria Municipal responsável.

Segundo o controlador geral, as Secretarias têm o prazo de 20 dias para enviarem uma resposta. Dessa forma, há o prazo de 30 dias para que a resposta seja passada ao contribuinte. Se a Secretaria não manda a resposta, a manifestação fica em aberto no sistema.