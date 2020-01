Dados divulgados, esta semana, pela Delegacia da Mulher revelam que os casos de violência cresceram na comparação de 2019 com 2018.

O DS mostrou que os casos de violência contra a mulher aumentaram 3,7% em Suzano. Em 2019, foram registrados 1.569 ocorrências, ante 1.512, em 2018.

Em todo o Estado, muitas iniciativas foram realizadas com objetivo de combater a violência contra a mulher.

O Governo de São Paulo, por meio Fundo Social de São Paulo (FUSSP), por exemplo, lançou o site SOS Mulher que tem como objetivo disseminar informações sobre segurança, saúde e independência financeira para mulheres em risco de sofrer violência doméstica.

Todos os dias o site disponibiliza um vídeo informativo, gravado por especialistas, com orientações para que as mulheres saibam reconhecer, evitar e combater as principais formas de violência listadas na Lei Maria da Penha: física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. No site, as mulheres também encontrarão os endereços e telefones das delegacias da mulher, cursos profissionalizantes, hospitais e defensorias públicas do Estado.

Neste caso, a página conta com um layout em formato responsivo e oferece uma estrutura Single-Page Application (SPA), que reúne todo o conteúdo em uma única área, facilitando a navegação de quem acessa o site pelo celular.

Qualquer mulher, independentemente da sua posição socioeconômica, consegue acessar dicas importantes de saúde, segurança e finanças, que podem melhorar sua qualidade de vida.

No caso de Suzano, os casos vêm aumentando por conta da coragem que as mulheres começaram a ter a partir de agora.

Só em termos comparativos, a Delegacia da Mulher de Suzano também divulgou dados de outros anos. Em 2016, por exemplo, foram registrados 1.304 boletins de ocorrência (B.Os). No ano seguinte, 1.332. A Delegacia informou que o aumento do número de ocorrências ocorre porque as mulheres estão tomando coragem de ir até a delegacia. Estão com menos receio.

Uma das medidas tomadas para tentar dar o apoio às vitimas são os tratamentos psicológicos.

Ano passado, em convênio com a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), a Delegacia da Mulher fechou parceria em que estagiários de psicologia vinham até a DDM para prestar ajuda as vítimas.

Um dos casos mais frequentes são as agressões. Um dos meios para denunciar é o número 180. Segundo a delegacia, esse é um dos meios mais eficientes para registrar a ocorrência.