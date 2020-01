Reduzir as mortes no trânsito é um dos desafios das autoridades de segurança.

Apesar da queda nos índices, o País segue longe da meta estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), que prevê redução de 50% no número de vítimas em 10 anos.

Além disso, considerando todas as cidades do Brasil, não apenas as capitais, foram registradas 37.345 mortes de trânsito em 2016, que é o último ano com dados disponíveis no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. O número é 14,8% menor do que o registrado, por exemplo, em 2014, quando ocorreram 43.870 óbitos no trânsito brasileiro.

A meta do país, em 2020, é não ultrapassar o número de 19 mil vítimas fatais por ano.

Relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostra que o Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, atrás somente da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Além desses, Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito estão entre os países de trânsito mais violento do planeta. Juntas, essas dez nações são responsáveis por 62% das 1,2 milhão de mortes por acidente no trânsito que ocorrem no mundo todos os anos. Além dos mortos, acidentes de trânsito resultam em mais de 50 milhões de feridos a cada ano.

Em reportagem no portal, o DS traz informações sobre dados de acidentes de trânsito.

Só para se ter uma ideia, Suzano fechou 2019 com um total de 30 mortes no trânsito e um aumento de 3,45% no número de vítimas fatais, em relação ao mesmo período de 2018, quando 29 morreram em ruas, estradas e/ou rodovias da cidade. Os dados fazem parte do balanço anual divulgado pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga).

O Infosiga mostra também que a categoria considerada jovem - de 15 a 29 anos - totalizou cinco óbitos. Houve um caso envolvendo criança. Além disso, a ferramenta do governo estadual contabilizou um óbito, mas não há registro da idade da vítima.

O Infosiga foi criado para auxiliar na elaboração de políticas públicas relacionadas à segurança no trânsito.

A ferramenta inédita no País, o Infosiga SP, é um banco de dados que reúne informações de acidentes de diversas fontes, como Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.

Atualizado mensalmente, fornece dados de faixa etária e gênero da vítima, tipo do veículo envolvido e perfil do acidente. Com ele, é possível traçar um diagnóstico mais preciso das características dos acidentes e, assim, planejar e estabelecer políticas públicas mais eficazes de prevenção em benefício de toda a sociedade.

Outra solução inovadora é o Infomapa SP, que traz a posição geográfica das ocorrências com vítimas fatais no Estado. Nele é possível ver a localização dos acidentes com automóveis, motocicletas, pedestres, ônibus, caminhões, bicicletas e outros que causaram mortes, com indicações da faixa etária das vítimas, o período em que aconteceu o acidente (manhã, tarde, noite e madrugada) e o tipo de ocorrência.