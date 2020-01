A demora no atendimento nos postos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem deixado os usuários irritados que, em muitos casos, precisam enfrentar uma peregrinação em busca de atendimento.

A situação em Suzano também preocupa.

Por todo o País, mesmo quando não há fila, há drama e espera. E o motivo? Déficit no quadro de pessoal.

Dados oficiais do INSS, enviados ao antigo Ministério do Planejamento, hoje incorporado ao Ministério da Economia, revela que das 1.613 agências do País, 321 têm de 50% a 100% do quadro de servidores com pedido de aposentadoria. Pelo levantamento, a autarquia precisa de 16.548 novos servidores para suprir a falta de pessoal.

Apenas nos primeiros cinco dias de 2019, o órgão registrou 676 funcionários em situação de aposentadoria. O número é quatro vezes o total de aposentados de todo o mês de janeiro de 2018, que ficou em 166.

Em Suzano, o DS trouxe ontem reportagem mostrando as dificuldades dos segurados para receber atendimento.

A presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil de Suzano (OAB-Suzano), Silmara Feitosa de Lima, disse que vai se reunir com o INSS da cidade para avaliar possíveis soluções para a falta de servidores nas agências da entidade.

A reportagem mostrou que segurados e advogados que necessitam dos serviços da entidade reclamam da demora nos atendimentos.

Um ofício será protocolado para agendar a reunião com os representantes da autarquia.

O problema poderia ser solucionado com programa ‘Meu INSS’ ou o ‘INSS Digital’, que já é utilizado por advogados, na avaliação da Comissão da OAB.

Não há dúvida que o reforço no número de profissionais é mais do que urgente.

Os segurados precisam de atendimento, porque há casos emergenciais.

O governo federal sinalizou com a contratação de militares da reserva para atender nas agências.

A abertura de novos concursos públicos seria importante.

Atualmente, o sistema do INSS não foi adaptado para a análise dos benefícios ante a reforma da previdência.

Segundo dados do INSS, 245 mil pessoas estão na fila com requerimentos pendentes de análise nas agências do Estado de são Paulo há mais de 45 dias.

A situação à nivel nacional é ainda mais preocupante. Atualmente 1,3 milhão de pessoas estão aguardando as análises.

Realmente os números preocupam.