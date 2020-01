Um caso suspeito de coronavírus foi registrado no Alto Tietê. O DS traz, na edição de hoje, reportagem sobre o caso.

Em âmbito nacional, o Ministério da Saúde informou na tarde de ontem a existência de nove casos suspeitos de infecção pelo coronavírus no Brasil, mas sem confirmação de nenhum deles. Entre os possíveis infectados estão três pacientes da cidade de São Paulo, dois deles são crianças.

Ontem, Mogi das Cruzes recebeu uma notificação de suspeita de coronavírus. Uma jovem de 22 anos, residente na região central da cidade, chegou de Wuhan, na China, no último dia 26 de janeiro, sendo atendida nesta quarta-feira em um hospital particular, onde foi feita a coleta de exames laboratoriais, com material já encaminhado para análise em São Paulo.

Apesar de não apresentar o perfil clínico específico da doença, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu orientação do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) do Estado de São Paulo para notificar e monitorar o caso em função do perfil epidemiológico da paciente e do seu recente retorno da cidade epicentro da doença.

A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo informou que os três casos suspeitos do Estado foram registrados na cidade de São Paulo. Os pacientes são dois irmãos, de 4 e 6 anos, e um adulto de 33 anos. Os três passam bem e estão em isolamento domiciliar.

De acordo com a pasta estadual, uma das crianças com suspeita da doença, o menino de 6 anos, retornou da China no dia 19 de janeiro e apresentou febre e tosse no dia 28. A criança mais nova, uma menina de 4 anos, não esteve no país asiático, mas teve contato com o irmão mais velho e apresentou os mesmos sintomas. As crianças foram inicialmente atendidas no Hospital Infantil Cândido Fontoura, na zona leste da cidade, mas foram encaminhados para acompanhamento domiciliar.

A doença é causada por um novo vírus que ataca o sistema respiratório e se espalhou a partir da região de Wuhan, na China, preocupando o planeta. Ele pertence à família dos coronavírus, um grupo que reúne desde agentes infecciosos que provocam sintomas de resfriado até outros com manifestações mais graves, como os causadores da Sars (sigla em inglês para Síndrome Respiratória Aguda Grave) e da Mers (Síndrome Respiratória do Oriente Médio).