A importância do Samu

Constituído em todo o País, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) é um programa que tem como finalidade prestar o socorro à população em casos de emergência. Com o Samu 192, o governo federal está reduzindo o número de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as seqüelas decorrentes da falta de socorro precoce. O serviço funciona 24 horas por dia com equipes de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas que atendem às urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental da população.

Por tudo isso, é importante o funcionamento do Samu. Quando ocorrem falhas há transtornos. Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem dando conta que a Prefeitura de Suzano publicou um comunicado informando que o telefone 192, do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ficou inoperante. Foram 5 horas sem funcionar, conforme apurou a reportagem.

A publicação foi feita em uma de suas redes sociais. A Vivo informou que o problema ocorreu por causa de furto de cabo.

O post da Prefeitura foi feito às 11h22 de quarta-feira, e, por conta da gravidade da situação, obteve mais de 100 compartilhamentos. A Prefeitura solicitou "extrema urgência" para que as providências fossem tomadas pela Vivo, responsável pela linha.

O Samu realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar: residências, locais de trabalho e vias públicas. O socorro é feito após chamada gratuita, feita para o telefone 192 - daí a importância do número e seu funcionamento.

Por causa do problema na quarta-feira, a Prefeitura de Suzano disponibilizou um número provisório para os atendimentos, onde ligações a cobrar (9090) também eram aceitas.

Um novo comunicado foi publicado às 16h17, quase cinco horas após o primeiro post. Neste, a Prefeitura informou que a situação já havia sido normalizada.

Só para se ter uma ideia da importância do sistema, o atendimento do Samu 192 começa a partir do chamado telefônico, quando são prestadas orientações sobre as primeiras ações. A ligação é gratuita, para telefones fixo e móvel. Os técnicos do atendimento telefônico que identificam a emergência e coletam as primeiras informações sobre as vítimas e sua localização. Em seguida, as chamadas são remetidas ao Médico Regulador, que presta orientações de socorro às vítimas e aciona as ambulâncias quando necessário.

As ambulâncias do Samu 192 são distribuídas estrategicamente, de modo a otimizar o tempo-resposta entre os chamados da população e o encaminhamento aos serviços hospitalares de referência, segundo informações das prefeituras.

A prioridade é prestar o atendimento à vítima no menor tempo possível, inclusive com o envio de médicos conforme a gravidade do caso.