Conscientizar-se sobre a importância do meio ambiente é algo fundamental para preservação do planeta e da própria humanidade.

A educação ambiental, garantem especialistas, está relacionada à incorporação de novos valores e atitudes, para sensibilizar indivíduos acerca dos problemas sociais e naturais para desempenhar criticamente seu papel de cidadão. Propõe a formação de sujeitos capazes de compreender e agir no mundo, construindo novas posturas e atitudes, protegendo e cuidando do meio ambiente em que vivem. A escola educa, por sua vez também é responsável pela sociedade, através de um processo pedagógico participativo, procura desempenhar na formação de cada aluno a construção de uma consciência sobre os problemas ambientais atuais.

Para colaborar com um futuro melhor para as próximas gerações, a educação ambiental de nossas crianças e adolescentes é fundamental. Na semana passada, o Governo de São Paulo anunciou que oferece para alunos da rede estadual de ensino disciplinas eletivas que ensinam aos estudantes noções de sustentabilidade e boas práticas que ajudam a cuidar do planeta. Em 2023, mais de 7 mil alunos se inscreveram para as disciplinas.

Uma iniciativa, sem dúvida, muito importante.

O programa, feito em parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e a Secretaria da Educação (Seduc), oferece para alunos do ensino fundamental e médio as disciplinas “Guardiãs e guardiões da água”, “Água e mudança climática” e “Água, energia e alimentos”.

As aulas caíram no gosto das turmas e o interesse pelas disciplinas triplicou. No primeiro semestre, 1.775 alunos, de 59 escolas estaduais, se inscreveram. Já para o segundo semestre, foram mais de 5,4 mil estudantes, de 148 escolas, inscritos.

A professora Maria Helena Lazzarin, que ministra as aulas de Ryan na escola Desembargador Edgard de Moura Bittencourt, explica que os alunos participam ativamente do conteúdo das eletivas.

As disciplinas são aplicadas de forma semestral e em conjuntos de três turmas: para sexto e sétimo ano do Fundamental, para oitavo e nono ano também do Fundamental e para alunos do Ensino Médio.

Mais dicas e informações sobre ações do Governo de São Paulo ligadas à defesa do meio ambiente e ao tema da sustentabilidade podem ser acessadas no Portal de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

Que o projeto possa se expandir e garantir para os municípios a mesma iniciativa.