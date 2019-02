Educação é prioridade

A educação foi e sempre será um dos principais setores que precisam receber investimentos.

Os órgãos públicos são obrigados a oferecer o mínimo aos alunos para que tenham um ensino de qualidade.

Em Suzano, foi iniciada, nesta semana, a distribuição dos kits de material escolar e do uniforme que vão contemplar todos os quase 26 mil alunos de 91 unidades da rede municipal, entre creches, incluindo as conveniadas, e Escolas Municipais (EM) de ensino infantil e de ensino fundamental.

A entrega deverá ocorrer durante todo o mês de fevereiro.

O DS publicou reportagem mostrando que os alunos da EM Ângela Martins de Oliveira, do Jardim Dora, Nicolly Santos Pereira e Nícolas Cavalcante Bezerra foram os primeiros a receber os itens das mãos do chefe do Executivo e do secretário municipal de Educação, Leandro Bassini.

Como ambos estavam matriculados, na ocasião, receberam duas camisetas de manga curta, uma de manga longa e uma bermuda.

Já os novos alunos estão ganhando o kit completo de uniforme, que consiste em uma blusa, uma calça, uma camiseta de manga comprida, duas de manga curta e uma bermuda.

Além disso, as crianças também receberam os kits de material escolar, que contam com mais de 40 itens, como lápis de cor, giz de cera, borracha, apontador, canetas esferográficas, tesouras, réguas, massa de modelar, pincéis, tinta acrílica, cola, entre outros.

Os materiais que compõem os kits são divididos conforme a demanda para cada faixa etária, desde o G1 da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental, além do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Durante o primeiro dia de aula do ano letivo, os uniformes foram entregues em mais 13 escolas, enquanto os materiais escolares chegaram em seis unidades.

É importante que todas esferas do governo - municipal, estadual e federal - estejam engajadas para investir na educação. É o futuro do País.

São as crianças de hoje que vão crescer e construir o cenário da sociedade.

O sucesso do desenvolvimento de uma cidade passa, com certeza, diretamente pelo setor educacional com valorização dos professores, logística de trabalho, boas escolas e com estrutura digna para o aprendizado.

Estabelecer caminhos para a melhoria da educação, criando uma política de ensino de qualidade, garante o início de um trabalho de sucesso para o crescimento do País.