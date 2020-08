Educação em pauta no Alto Tietê

A educação possui impacto em todas as áreas da vida. É um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um País, mas também de cada indivíduo.

Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances de se obter um emprego. É pela educação que aprendemos a se preparar para vida.

Por meio da educação, se garante o desenvolvimento social, econômico e cultural. Por tudo isso, discutir o assunto é sempre importante.

Em setembro o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) promove o 1º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê.

Serão cinco encontros virtuais com foco na Educação Infantil e diferentes abordagens sobre o eixo temático “Desafios e Perspectivas em Tempos de Pandemia”.

A iniciativa terá a participação de conceituados educadores do cenário nacional e internacional e é direcionada para um público de seis mil professores das redes de ensino de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

O 1º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê foi construído pelos secretários municipais de Educação, pelo Condemat e o Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA) com a proposta de fortalecer a integração dos municípios, permitir a interação entre experiências e projetos regionais, nacionais e internacionais e contribuir para a formação e aperfeiçoamento dos profissionais, assim como promover a qualidade da gestão da educação pública municipal e estimular o debate de novas ideias.

Sem dúvida, é importante a realização deste evento para delimitar os rumos, planejar o setor para os próximos anos.

A situação da pandemia no Brasil e no mundo requer que esse discussão seja feita com urgência.

Para atingir esse objetivo serão realizadas cinco videoconferências, com palestras e debates, nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de setembro.

O Fórum é a consolidação do trabalho que a Câmara Técnica de Educação do Condemat tem promovido desde 2017 com foco na qualidade da educação infantil oferecida pelas prefeituras.

E tudo isso é importante. Uma boa educação melhora a economia de um País.

Os países que priorizaram o ensino de qualidade nas últimas décadas registram um crescimento econômico acima da média.

Com melhores empregos e maior renda, os indivíduos podem consumir mais e dependem menos de políticas públicas contra a pobreza.