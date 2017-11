Educação, questão de segurança!?

Lamentavelmente é cada vez mais comum nos depararmos com notícias de violência envolvendo adolescentes nas saídas das aulas, em frente das escolas. Ou de professores agredidos ou vítimas de assaltos.

Nos últimos anos, a violência nas escolas tem preocupado o poder público e toda sociedade, principalmente, pela forma como esta tem se configurado.

O grande problema é que a violência tem se tornado em proporções inaceitáveis.

Os professores estão angustiados, com medo, nunca se sabe o que pode acontecer no cotidiano escolar; os pais, preocupados. Não é raro os jornais noticiarem situações de violência nas escolas, as mais perversas.

Nesta edição, o DS traz reportagem mostrando que a Prefeitura de Suzano determinou ontem que a Guarda Civil Municipal (GCM) faça uma avaliação da segurança da Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Avelino de Lima Franco, localizada no Miguel Badra. O procedimento foi decretado, depois que uma professora foi assaltada no estacionamento da unidade escolar (leia reportagem completa na página policial).

Após o caso, um grupo de educadoras protestou em frente à escola reivindicando mais segurança. O movimento seguiu para Prefeitura para reforçar pedidos sobre providências no local.

A violência nas escolas reproduz a violência na sociedade, não é um fenômeno intramuros isolado, afirma a coordenadora de Ciências Humanas e Sociais da Unesco no Brasil, Marlova Noleto. Segundo a educadora, os ambientes escolares deixaram de ser lugares protegidos e muitos pais perderam a tranquilidade ao levar os filhos à escola. Ela destaca que a ausência de regras claras de convivência entre alunos e professores contribui para o aumento da violência.

Na reportagem que o DS publica na edição de hoje vai mostrar que a professora vítima do assalto está recebendo todo auxílio necessário. Sobre o crime, a administração municipal explica que o roubo ocorreu numa área do estacionamento dos funcionários, e que é afastada da entrada/saída dos alunos. No momento do crime, um agente de segurança escolar tentou fechar o portão para inviabilizar a saída do suspeito, mas teve de sair por ter sido ameaçado.

Muitos especialistas afirmam que é necessário considerar o fenômeno da violência a partir de uma perspectiva histórica, social e política. Compreende-se a violência na escola como um processo que se constitui historicamente no espaço e no tempo escolar. A violência na escola torna-se preocupante pelo fato de que enquanto espaço institucionalizado de desenvolvimento do indivíduo pela educação. Sendo esta um processo de sociabilização, de desenvolvimento intelectual, científico e filosófico do indivíduo.