As mulheres vêm lutando há anos por igualdade social e por mais espaço no mercado de trabalho. Mas, apesar dos grandes avanços e conquistas, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. Essa luta, entretanto, tem um importante aliado: o empreendedorismo feminino.

De acordo com especialistas, ser uma mulher empreendedora vai além de ser uma líder ou empresária, é também atuar como agente de mudança, inovação e coragem, impulsionando iniciativas sociais e inspirando outras mulheres a seguirem seus próprios caminhos.

Os municípios reforçam as políticas com novos projetos para incentivar a participação feminina no empreendedorismo.

Na edição desta terça-feira (18), o DS trouxe reportagem mostrando, por exemplo, que o Centro Unificado de Serviços (Centrus) de Suzano terá um plantão de atendimento do Banco do Povo Paulista para a linha de financiamento “Empreenda Mulher” nesta quarta-feira (19/11). A iniciativa, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, busca oferecer recursos com condições facilitadas, incluindo taxas de juros reduzidas e prazos de pagamento acessíveis.

Sem dúvida uma oportunidade importante para garantir acesso das mulheres a projetos de geração de renda.

Na ação, mulheres suzanenses serão orientadas sobre as formas que podem receber suporte financeiro e técnico para seus pequenos negócios, formais e informais, que são fundamentais para a economia. A linha disponibiliza crédito de até R$ 21 mil, taxa de juros a partir de 0,35% ao mês e parcelamento em até 36 vezes, com até três meses de carência. Só em 2025, já foram efetivados 15 contratos, totalizando R$ 173.101,00 em crédito para empresas lideradas por mulheres — fortalecendo o empreendedorismo feminino no município.

O DS mostrou que para fechar o contrato com o Banco do Povo Paulista, a empreendedora deve desenvolver atividade produtiva em Suzano, apresentar RG, CPF e/ou CNPJ, e não ter restrições cadastrais no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades (Cadin Estadual) ou Serasa. Inclusive, na oportunidade, uma equipe do Sebrae-SP também estará disponível para prestar esclarecimentos e iniciar processos de formalização de negócios.

O público interessado consegue obter mais informações no plantão, nesta quarta-feira, das 8 às 16 horas, no Centrus da avenida Paulo Portela, 210, na reigão central; ou na unidade da região norte, instalada dentro da área do Supermercado Nagumo (avenida Francisco Marengo, 2301 – Jardim Dona Benta). Outros esclarecimentos também são feitos pelos telefones (11) 4744-6778 (centro) e (11) 4934-5490 (região norte).

Está aí uma grande chance e um reconhecimento de apoio ao empreendedorismo feminino.