A importância do emprego para pessoas com deficiência física reside na autonomia e independência financeira que ele proporciona, além de contribuir para a autoestima e a inclusão social. O trabalho permite que essas pessoas exerçam suas habilidades e potenciais, integrando-se à sociedade de forma plena e com dignidade.

Em Suzano, há uma grande preocupação em torno do tema em busca de inclusão no mundo do trabalho.

Na semana passada, a Prefeitura de Suzano e o governo do Estado avançaram na construção do Programa de Empregabilidade Inclusiva (PEI), iniciativa que visa promover a inserção e a permanência de Pessoas Com Deficiência (PCDs) no mercado de trabalho, além de oferecer suporte técnico, qualificação profissional e acompanhamento contínuo. O DS acompanhou o anúncio.

A iniciativa é fruto de uma articulação das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e de Governo de Suzano com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico e dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O objetivo central é ampliar a empregabilidade com base na escuta ativa das necessidades da população PCD e das demandas reais do setor produtivo da região.

A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é um tema essencial para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

O foco do programa, em Suzano, é garantir não só o acesso ao emprego, mas também a permanência e o desenvolvimento profissional das pessoas com deficiência. Além das vagas em empresas parceiras, vamos oferecer cursos gratuitos de qualificação técnica e empreendedora, realizar entrevistas de habilidades e competências, identificar oportunidades e prestar apoio, inclusive após a contratação.

A parceria com o Estado também contempla ações estruturantes, como a qualificação de peritos municipais para a emissão do laudo caracterizador - documento essencial para o cumprimento da Lei de Cotas, que determina a reserva de vagas para pessoas com deficiência nas empresas de médio e grande porte. Além disso, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência se compromete a oferecer apoio técnico em eventos de empregabilidade, conectando o perfil dos candidatos às vagas disponíveis, além de fomentar a cultura de acessibilidade nas práticas de contratação.