Emprego e outros temas

A geração de empregos é um desafio percorrido pelas administrações municipais. O crescimento da economia, depende também da abertura de postos de trabalho à população, e de uma política que garanta mecanismos de fomento para abrir portas ao trabalhador.

Na edição de ontem, o DS publicou reportagem mostrando que o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) está elaborando projeto para a possível vinda de um condomínio industrial para Suzano. O projeto, que ainda está em fase de estudos, poderá gerar cerca de 7,5 mil empregos a médio prazo.

É uma notícia importante porque vai garantir mais oportunidades aos suzanenses que dependem de emprego na cidade.

A situação, em Suzano, tem melhorado por conta da abertura de postos de trabalho. Mas ainda está aquém do ideal. Números do Ministério do Trabalho por meio do Cadastro Geral de Empregadores e Desempregados (Caged) mostra a situação em todo o País.

Na entrevista que o prefeito de Suzano concedeu ao DS, nesta semana, ele falou de outros temas.

Além do tema de geração de empregos, o republicano falou sobre questões de saúde, mobilidade urbana e segurança.

A idéia é que o condomínio industrial seja voltado a empresas e indústrias. Segundo ele, o projeto “está bem encaminhado” e vai “por um gás na econômica da cidade”. A Prefeitura, porém, ainda não revelou aonde este empreendimento será construído, tampouco se há conversas encaminhadas com alguma empresa.

Conforme publicado pelo DS, em setembro, o prefeito viajou para China, em busca da vinda de novas empresas para cidade.

Foi uma forma importante de tentar abrir as portas da cidade para novos investimentos.

Outra ponto importante da entrevista é sobre a possibilidade de a cidade aumentar o número de equipamentos de saúde.

Suzano passará de 23 para 28 pontos de saúde, equipamentos voltados à saúde suzanense. A Prefeitura também está reivindicando que o Hospital das Clínicas seja de postas abertas.

Durante a entrevista, Ashiuchi falou ainda sobre questões de Mobilidade Urbana, como asfaltar o lado Norte da cidade.

Outro ponto abordado pelo prefeito foi a entrega da piscina do Parque Max Feffer (cuja reportagem o DS está divulgando na edição de hoje).

A geração de emprego, o aumento de equipamentos de saúde, de educação e a melhoria na mobilidade urbana podem garantir para a cidade um desenvolvimento amplo que vai beneficiar toda a população garantindo a todos um município melhor para se viver.