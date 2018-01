Reforçar as políticas de capacitação profissional e de geração de emprego são desafios para as cidades da região e do Estado.

Instituir programas avançados de transferência de renda pode ser uma saída.

Recentemente, especialistas afirmaram que o Brasil atingiu um patamar avançado de políticas de transferência de renda. No entanto, o País ganharia investindo no monitoramento dos beneficiários, para avaliar se vão conseguir alcançar e se manter em empregos de maior renda.

Aumentar as parcerias com o setor privado para verificar as áreas que mais precisam de treinamentos e facilitar o acesso dos alunos a postos de estágio e trabalho é outra opção para gerar novos empregos.

Fazer uma busca ativa das empresas que mais contratam trabalhadores com baixa qualificação. Hoje, a rotatividade dos trabalhadores brasileiros é muito alta pelos padrões internacionais, e por sua vez isso desestimula os empresários a investir em treinamento.

O fenômeno ocorre sobretudo porque os trabalhadores mudam com frequência para empregos que paguem melhor (57% em 2013). Gastos com INSS e outras taxas trabalhistas também são altos, representando 33% do custo do trabalho.

No entanto, apesar de todas as adversidades, a situação no País começa a melhorar.

Essa melhora “respinga” no Alto Tietê. O DS traz na edição de hoje reportagem mostrando que a região fechou 2017 com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Ao todo, foram 102.090 mil contratações contra 97.685 mil demissões, o que representa a criação de 4.405 postos de trabalho.

Os dados são referentes às dez cidades da região: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

As informações fazem parte do Cadastro Geral de Empregadores e Desempregados (Caged), divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No acumulado do ano – equivalente aos últimos 12 meses-, as cidades que mais geraram empregos foram Itaquaquecetuba (1.911), Mogi das Cruzes (1.621) e Suzano (1.289). Para se ter uma ideia, os dados do Caged mostram que estes três municípios ocupam a 16ª, 23ª e 40ª, respectivamente, no ranking das regiões que mais contrataram no País. Também tiveram resultados positivos as cidades de Arujá (370); Guararema (166); Salesópolis (140); e Santa Isabel (79).

A geração de empregos é sempre um desafio muito difícil para as prefeituras. A criação de programas e incentivos às indústrias podem ser saídas importantes.