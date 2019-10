O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio. A partir de 2004, a prova passou a ser utilizada como ferramenta para ingresso em instituições do ensino superior e, em 2010, com sua inclusão no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), foi reconhecido como o maior e mais completo exame educacional do Brasil.

Ontem, conforme reportagem da Agência Brasil, os cartões de confirmação de inscrição do Enem 2019 já estão disponíveis. Entre outras informações, os estudantes têm acesso ao local onde farão o exame neste ano. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

A recomendação primeira é que o participante imprima o cartão de confirmação e, aqueles que precisam, imprimam a declaração de comparecimento e levem os dois para a aplicação do exame, informou o diretor de Gestão e Planejamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Murillo Gameiro.

O Enem foi criado para avaliar a qualidade desse nível de educação no Brasil. Mas sua importância cresceu e atualmente a nota do Enem pode ser usada para participar de uma série de programas como ProUni, Sisu e Fies, além de servir também para obter o certificado de conclusão do ensino médio.

Cada um desses casos exige uma nota mínima no Enem para participar.

O exame é uma prova que pode ser usada para entrar em vários programas. Porém, somente fazer o Enem não garante “passar” em nenhum programa. É necessário cumprir alguns requisitos, que podem ser de renda e escolaridade, por exemplo, e fazer a inscrição no momento correto e ter a nota exigida no Enem para poder participar.

A reportagem da Agência Brasil, na edição de ontem, mostrou que uma vez sabendo o local de aplicação, é recomendável que os participantes façam o trajeto de casa até o lugar, para avaliar a duração do trajeto no dia da prova: “o participante deve conhecer o trajeto até o local de prova, considerando que no dia da prova vai ter um trânsito mais complicado, e haverá várias pessoas participando do Enem”. É bom que o participante conheça o trajeto e saiba o tempo que vai gastar de casa até o local da prova.

O Enem 2019 será realizado em 1.727 municípios brasileiros. Cerca de 5,1 milhões de estudantes estão inscritos no exame.

Quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir este ano pode usar as notas do Enem para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. É um programa importante de inserção na universidade pública.