Enfim, as obras da alça

Dez anos de espera, muita expectativa, e reivindicações reforçadas. Agora, o suzanense pode comemorar. As obras da alça do Rodoanel ‘Mário Covas’, que agora se transformaram em um grande complexo viário saíra do papel.

O governador Tarcísio de Freitas lançou nesta quinta-feira (15) as obras, com novas alças de acesso dos municípios de Suzano e Poá ao trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021). As melhorias contemplam vias de acesso tanto de entrada quanto de saída de tráfego, nos dois sentidos do trecho, e estão sendo executadas pela concessionária SPMar. Além de Poá e Suzano, o complexo beneficiará os 1,6 milhão de moradores região com redução de tempo e distância de deslocamento.

O evento de lançamento foi emocionante com discursos do prefeito Pedro Ishi, do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, secretário do Verde e do Meio Ambiente.

Todos ressaltaram a história da obra, o processo de implementação e, sobretudo, a força política para conseguir essa obra tão importante para a cidade que vai mudar o cenário do desenvolvimento da cidade.

O investimento para a implantação do empreendimento totaliza mais de R$ 1 bilhão, considerando estudos, projeto executivo, desapropriações e implantação das obras. A conclusão está prevista para novembro de 2027. A expectativa é que a intervenção gere cerca de três mil empregos diretos e indiretos durante a construção. (O DS traz todos os detalhes na edição desta sexta-feira).

Em Suzano, serão implantadas duas novas alças de acesso da Rodovia Henrique Eroles ao Rodoanel e uma nova entrada com dois viadutos para ligação do Rodoanel a Suzano, via Avenida Brasil, incluindo a adequação das vias locais para receber o tráfego proveniente do Rodoanel. Em Poá, está prevista a construção de dois viadutos de acesso do Rodoanel ao Alto Tietê: o primeiro, com cerca de 900 metros de extensão, sobre o Rodoanel; e o segundo, com cerca de 850 metros, na lateral da pista interna do Rodoanel.