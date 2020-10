Escolas fechadas

As escolas das cidades da região se mantêm fechadas. Não há segurança para que pais de alunos mandem seus filhos para as unidades escolares.

A situação ainda é bem preocupante. Apesar de a Secretaria Estadual de Educação seguir os rígidos protocolos de saúde sobre o retorno dos estudantes, não há ainda uma garantia de que retornando às aulas os estudantes e funcionários não serão contaminados com a Covid-19.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que as 217 escolas estaduais do Alto Tietê devem permanecer fechadas hoje, apesar de outras 700 espalhadas pelo Estado decidirem retomar as aulas presenciais com atividades extracurriculares.

Só para lembrar, a data foi adiada por recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus para garantir margem de segurança maior, informou o governo estadual.

Para que haja retorno às aulas presenciais, todo o estado paulista precisa estar na Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo: 80% das regiões precisarão estar há 28 dias nessa fase e, o restante, há pelo menos 14 semanas nessa etapa.

Mesmo com essas medidas, as escolas vão continuar fechadas por conta da decisão dos municípios da região apoiada pela maioria dos pais.

A medida afeta 13,3 milhões de alunos do Estado, tanto da rede pública quanto da rede privada, e contempla todas as etapas de ensino, do infantil às universidades de São Paulo.

O retorno às aulas foi planejado com base no Plano São Paulo de retomada econômica do estado.

O Plano São Paulo é dividido em cinco fases que vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (Vermelho) a etapas identificadas como controle (Laranja), flexibilização (Amarelo), abertura parcial (Verde) e normal controlado (Azul).

As aulas presenciais na rede estadual de São Paulo estão suspensas desde o dia 23 de março como medida de controle à propagação do novo coronavírus. Atualmente, as aulas das escolas estaduais acontecem de forma remota e online, sendo transmitidas por meio do aplicativo Centro de Mídias SP (CMSP), plataforma criada pela secretaria de Educação durante a pandemia do novo coronavírus.

Inicialmente, a previsão do governo paulista era de que as aulas presenciais na rede de ensino do estado voltariam a partir do dia 8 de setembro, desde que todo o estado estivesse há 28 dias na Fase Depois, na edição do decreto, em julho, o governo recuou, anunciando que o novo requisito era que todo o estado estivesse na Fase Amarela, mas apenas 80% das regiões precisariam estar há 28 dias nesta fase.