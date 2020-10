O DS trouxe, na edição de ontem, reportagem mostrando que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) inaugurou na estação de Suzano e outras cinco, o Espaço Acolher.

Uma iniciativa muito importante para acolher mulheres que sofrem importunação nos trens da CPTM, além de violência.

Só para se ter uma ideia, a CPTM atinge 29 salas das 35 previstas para todo o ano de 2020. Os locais têm como objetivo dar atendimento humanizado e com privacidade a mulheres vítimas de violência ou importunação sexual nos trens e estações da companhia.

As estações Pirituba (Linha 7-Rubi), Barueri (Linha 8-Diamante), Jurubatuba (Linha 9-Esmeralda), Suzano e Mogi das Cruzes (Linha 11-Coral), além da Estação Luz (Linhas 7 e 11) irão receber os novos espaços, onde a passageira receberá um atendimento mais reservado, separado do agressor, e feito por uma pessoa preparada para lidar com essa situação incômoda e delicada. Além disso, a ampliação dessa rede de apoio eleva ainda mais a capacidade de atendimento às mulheres vítimas destes crimes que precisam ser eliminados não apenas da CPTM, mas de toda sociedade.

“Quando tivermos todos os Espaços Acolher em funcionamento, a ideia é que um mulher que sofrer esse tipo de violência covarde precise se movimentar por apenas mais uma estação para ter um atendimento mais reservado”, explica Felissa Alarcon, diretora administrativo-financeira da CPTM.

Neste ano também a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) lançou a campanha nacional de comunicação para o combate ao abuso sexual nos sistemas de metrô, trem, Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), monotrilho e aeromóvel. A iniciativa tem como objetivo alertar que o abuso sexual é crime; mostrar que o segmento está atento e monitorando todo o sistema; estimular a participação social no combate ao abuso sexual; e incentivar as denúncias para que se possa buscar a aplicabilidade da lei.

A campanha foi veiculada pelos Associados da ANPTrilhos nos seus canais de comunicação, nas estações e trens, no site e redes sociais.

Transportando cerca de 11 milhões de pessoas por dia, os operadores metroferroviários realizam, com frequência, ações e campanhas de orientação aos passageiros.

Os personagens da campanha são funcionários dos sistemas metroferroviários que trabalham diariamente no atendimento aos passageiros. Essa é outra importante iniciativa e deve ser desenvolvido como uma forma de proteção às mulheres vítimas de violência.