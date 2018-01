O esporte, enquanto atividade física organizada, é importante não apenas para o desenvolvimento físico e motor, mas também para o desenvolvimento social. A partir de suas regras e condições, as pessoas conseguem compreender formas de relacionarem-se com os outros, trocando experiências, competindo e ajudando uns aos outros.

Alguns autores defendem que a prática esportiva infantil é capaz de prevenir muitos problemas futuros, como o estresse, problemas respiratórios, cardíacos, de coluna e outros. Isso porque, a partir da prática de esportes, as crianças desenvolvem força óssea e muscular, além de melhorarem o desenvolvimento físico. Outro aspecto relevante é o desenvolvimento da coordenação motora, sendo cotado, inclusive, como agente melhorador na escrita, uma vez que permite relações mais eficientes com os objetos e limites materiais (como o lápis e a folha de papel).

Nesta semana, Suzano lançou o Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) que atenderá de 4 mil a 6 mil pessoas.

A iniciativa tem por objetivo democratizar o acesso ao esporte, lazer e cultura em 20 espaços públicos e de instituições parceiras. O investimento será de R$ 1,8 milhão, sendo R$ 1,8 milhão do Ministério do Esporte e mais de R$ 18 mil da Prefeitura. As atividades se iniciarão na terça-feira, quando as inscrições serão abertas para a população. A proposta vai gerar 71 empregos diretos no município.

Há outros aspectos importantes, como a variedade esportiva disponível para as crianças. Como elas têm energia e curiosidade, é importante explorar mais de um esporte, não apenas para que tenham contato com diferentes regras e organizações da atividade física, mas para proteger o corpo dos pequenos de repetições que possam ser prejudiciais ao desenvolvimento.

No projeto de Suzano, as vagas serão destinadas a pessoas de todas as idades - crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência -, nos períodos da manhã e à tarde.

Estarão à disposição quase 30 modalidades, entre algumas delas estão de canto, dança, violão, violino, percussão, teatro, cinema, fotografia, artesanato, zumba, ginástica, capoeira, taekwondo, futebol, futsal, vôlei, vôlei de areia, basquete e xadrez.

O projeto é, sem dúvida, muito importante para garantir a sociabilidade das crianças e adultos e servem também como opção importante de lazer.