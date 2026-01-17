Estado reforça investimentos

O lançamento das obras do Complexo Viário do Alto Tietê abre espaço para a chegada de novos investimentos do Estado, em Suzano.

O DS acompanhou na manhã de quinta-feira (15), a visita do governador na cidade.

Há, por parte do Estado, a intensificação de uma série de investimentos na cidade, com destaque para a entrega da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec), prevista para março de 2026, e a execução de uma diversas de obras estruturantes.

No evento, o governo paulista destacou não apenas o início da construção de infraestrutura viária, mas também a presença forte do governo em áreas como Educação, Saúde, Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

A Fatec Suzano está sendo erguida na região do Jardim Monte Cristo, com investimento total de aproximadamente R$ 24 milhões do governo do Estado, em terreno cedido pela Prefeitura de Suzano. A unidade contará com um bloco de três andares, ao longo de cerca de 4,1 mil metros quadrados de área construída, e abrigará 12 salas de aula, seis laboratórios, biblioteca, sala maker e espaços administrativos. A instituição vai oferecer inicialmente os cursos de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores para mais de 400 alunos.

Além dos grandes projetos estaduais já em curso, Suzano vem recebendo investimentos também em parceria com o município. Um dos principais deles é a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no distrito de Palmeiras, com previsão de entrega em 2027 e orçamento de cerca de R$ 6,9 milhões, que ampliará substancialmente o atendimento de urgência e emergência na região.

No mesmo bairro, as obras do Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno, que ganhará uma estrutura moderna para melhorar a mobilidade urbana, avançam para a conclusão. O equipamento, que deverá atender a cerca de 11 mil passageiros por dia, vai reforçar a integração do transporte coletivo e facilitar a ligação entre diferentes pontos da cidade e a Estação Suzano da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

No setor de transporte ferroviário, Suzano também tem presença garantida nos planos do Governo do Estado. A Linha 12-Safira da CPTM, que atualmente liga as estações de Calmon Viana e Brás, será estendida até Suzano. O governador voltou a reforçar a mudança, que vai beneficiar principalmente moradores de Mogi das Cruzes.

Durante evento na quinta-feira, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deixou Suzano à disposição de novos projetos e obras.