Estradas durante o Carnaval

O Carnaval é o primeiro grande feriado do ano. Para muitos, essa pausa na rotina é sinônimo de folia e de viagem e que pode começar nesta sexta-feira (28). O aumento nas festas e no fluxo de turistas pelas estradas e cidades pede, na mesma medida, maior atenção à segurança no trânsito, segundo informa o portal do Governo do Estado.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realiza operação e lista dicas para o planejamento dos trajetos neste Carnaval.

As principais rodovias concedidas do Estado de São Paulo devem receber um grande volume de tráfego durante o feriado prolongado de Carnaval. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), cerca de 4,4 milhões de veículos devem trafegar entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março de 2025 nas principais vias de acesso e saída da capital paulista.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, operado pela Ecovias, aproximadamente 875 mil veículos devem trafegar, com maior movimento na descida para o litoral na sexta-feira (28), das 14h às 23h, e no sábado (1/3), das 6h às 14h. O retorno será mais intenso na terça-feira (4/3), das 12h às 22h, e na quarta-feira (5/3), das 8h às 12h.

Uma das recomendações é sobre o não uso de bebida. O álcool reduz os reflexos e a capacidade de reação do motorista. Dirigir exige máxima atenção, portanto, lembramos que a mistura de bebida e direção não combina. Para reduzir a dose de risco, o Detran-SP realiza operações em ruas e estradas. Os motoristas flagrados sob efeito de álcool, ou que se recusem ao teste do bafômetro, recebem multa de R$ 2.934,70 e respondem a processo que pode levar à suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH). Quem apresentar mais de 0,34 miligramas de álcool por litro expelido no sangue responderá por crime de trânsito.

No Estado, o Sistema Anhanguera-Bandeirantes prevê 1 milhão de veículos circulando pelas rodovias com horários de pico na saída.

No corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, administrado pela Ecopistas, cerca de 1,3 milhão de veículos são esperados, com os horários de pico na saída na sexta-feira (28), das 16h às 22h, e no sábado (1/3), das 7h às 14h. O retorno deve ser intenso nos dias 4 e 5 de março, das 12h às 20h.

As rodovias SP-088 (Mogi/Dutra), SP-098 (Mogi/Bertioga) e SP-055 (Riviera/Santos e Praia Grande/Miracatu) devem receber cerca de 325 mil veículos. Para melhorar a fluidez, haverá operação reversível (2x1) na Serra Mogi-Bertioga (SP-098) e liberação do acostamento na SP-055 (Riviera de São Lourenço), com monitoramento da Polícia Militar Rodoviária.

Se pegar chuva na estrada, reduza a velocidade, mantenha os faróis acesos e aumente a distância de segurança entre os veículos. Vários sinistros em rodovias podem ser evitados se o condutor garantir distância segura do veículo à sua frente. Fique atento aos locais sujeitos a alagamentos e deslizamentos de terra.