O DS trouxe na edição de ontem reportagem mostrando as condições das estradas vicinais.

A situação preocupa. Há necessidade de uma ampla manutenção.

O DS verificou que entre os principais problemas encontrados estão o descarte irregular de lixo e entulho, carcaças de carros, falta de sinalização de trânsito e buracos na via.

Em fevereiro, o jornal publicou matéria sobre a situação das vias. Na época, a estrada com as piores condições era a Pau a Pique, localizada na Chácara Sete Cruzes.

O ponto com mais problemas ficava localizado abaixo do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas Júnior (SP-21).

Depois de oito meses, o local ainda apresenta muita sujeira, principalmente no começo da via. Carcaça de carro queimado, buracos e crateras eram vistas em quase toda extensão. Já perto do Rodoanel, a via estava limpa com a grama aparada e sem nenhum vestígio de lixo.

As três vias com os maiores problemas são a Estrada Matsusaki, Fazenda Viaduto e Duchen. Lixo, resto de construção civil, pedaço de móveis, estofados e colchões podem ser encontrados na Estrada Matsusaki, via de continuação da Estrada dos Neves. No local, a situação piora com os buracos e a falta de sinalização. Ao longo da via, alguns pontos de alagamento podem ser vistos.

A reportagem mostrou que o cenário se repete na Estrada Fazenda Viaduto, localizado no bairro de mesmo nome. O asfalto no local é intercalado, os buracos prejudicam a passagem dos motoristas que precisam ficar atentos também a rachaduras e depressões no solo. A sinalização de trânsito está enferrujada e a sinalização horizontal precisa de manutenção.

O município já solicitou recursos para o Governo do Estado para implementar uma ação de recuperação nas estradas vicinais. Muitos programas ficaram suspensos devido ao período eleitoral e enquanto os repasses não são feitos, as equipes da pasta realizam a manutenção nos pontos emergenciais (nivelamento e cascalhamento nas vias de terra e operação tapa-buracos nas vias asfaltadas).

O problema preocupa quem circula pelas estradas vicinais. Os pedestres também se preocupam com a possibilidade de acidentes nos trechos mais problemáticos.

A situação na Estrada Duchen, localizada no distrito de Palmeiras, é mais preocupante, conforme mostrou a reportagem.

O local possui muitos buracos e irregularidades no solo. A via, que serve de corredor de ônibus municipal e escolar, não possui sinalização completa de trânsito e carece de pontos de ônibus. Além disso, por ficar próxima a Represa de Taiaçupeba, o local também sofre com alagamentos. Em épocas de chuva, os moradores chegam a ficar ilhados.

É importante que tanto Estado, como Prefeitura possam tomar providências em relação aos problemas apresentados.

Os investimentos precisam ser concretizados para que a circulação de veículos seja feita de forma segura com os pedestres tendo de transitar sem correr riscos.