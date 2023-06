Estudantes até Barra Funda

Nos últimos dias, várias imagens circularam pelas redes sociais e sites especializados em transporte público mostrando placas usadas na Linha 11-Coral da CPTM nas plataformas 7 e 8 da estação Palmeiras-Barra Funda. As placas indicavam que as duas plataformas teriam como "destino" a estação Estudantes, que fica em Mogi das Cruzes e é a estação terminal da principal linha de trem que atende o Alto Tietê.

Nesta terça-feira (30), a CPTM informou que o serviço 710, que é a ligação direta entre as linhas 7-Rubi (Jundiaí-Luz) e 10-Turquesa (Luz-Rio Grande da Serra), sem a necessidade de transferir na estação Brás, operaria na plataforma 7 em Palmeiras-Barra Funda. A operação já iniciou, conforme constatou o DS na própria estação Palmeiras-Barra Funda. A mudança ocorre em virtude das obras para a extensão da Linha 13-Jade até a Estação Palmeiras-Barra Funda, concentradas no trecho entre as estações da Luz e Palmeiras-Barra Funda.

Atualmente, a Linha 13-Jade liga o Aeroporto de Guarulhos ao centro de São Paulo. Porém, ela será estendida para Barra Funda e deve operar na plataforma 10. Há placas nesta plataforma indicando um "destino" até "Aeroporto". A confirmação oficial da CPTM sobre a extensão da Linha 13-Jade até Barra Funda indica que o mesmo deve acontecer com a Linha 11-Coral, pois assim como há placas da Linha 13-Jade na plataforma 10, há placas da Linha 11-Coral nas plataformas 7 e 8.

Uma extensão da Linha 11 até Palmeiras-Barra Funda seria extremamente benéfica para a população do Alto Tietê. Significaria um "corte" de baldeação para quem sai da região com destino a outras cidades da Grande São Paulo, como Osasco, Carapicuíba, Jandira, Barueri e Itapevi. Atualmente, quem sai da região e precisa utilizar principalmente a Linha 8-Diamante da ViaMobilidade (que dá acesso a essas cidades) precisa fazer duas transferências: uma em Brás (para o Metrô ou CPTM) ou Luz (para a CPTM) e uma em Barra Funda. A extensão para a Barra Funda quebraria a primeira baldeação.

Além disso, a extensão daria acesso direto sem transferência ao Terminal de Ônibus da Barra Funda - um dos principais do Estado - e, aos palmeirenses, um "diretão" do Alto Tietê até a estação mais próxima do Allianz Parque, sem necessidade de descer de um trem e pegar o outro.

Resta aguardar para saber se a mudança vai, de fato, acontecer. O certo é que a CPTM tem evitado que as pessoas vejam as tais placas da Linha 11 na Barra Funda, cobrindo-as com sacolas pretas. Apesar de as imagens já terem vazado na internet, o DS esteve na estação Barra Funda nesta terça-feira para constatar que as placas estavam lá.

De fato, elas estavam, porém cobertas. Na plataforma 7, dava para ver apenas “Es” de “Estudantes” na placa da mesma cor das usadas na Linha 11. Na plataforma 8, o visível era “es” - do final da palavra “Estudantes”. A reportagem questionou funcionários da estação e, inclusive, ligou para o número passado aos usuários da CPTM para tirar dúvidas, mas todo mundo se recusou a tirar o tal saco preto da placa.