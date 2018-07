Estudo do lixo

A reciclagem é um importante processo para a diminuição do lixo e da extração de recursos, porém não é a única medida responsável por uma sociedade sustentável.

Especialistas afirmam que a reciclagem é também o processo de reaproveitamento do lixo descartado, dando origem a um novo produto ou a uma nova matéria-prima com o objetivo de diminuir a produção de rejeitos e o seu acúmulo na natureza, reduzindo o impacto ambiental.

Pratica-se, então, um conjunto de técnicas e procedimentos que vão desde a separação do lixo por material até a sua transformação final em outro produto.

Apesar de não ser a única medida a ser realizada para a diminuição do lixo produzido pela sociedade, a reciclagem possui um importante papel, uma vez que, além de reduzir a quantidade de rejeitos, também diminui a procura por novas matérias-primas. Dessa forma, quanto mais se recicla, mais se reaproveita e, consequentemente, menor é a necessidade de extrair novos materiais da natureza.

Na edição de ontem, o DS divulgou reportagem mostrando que nas últimas três semanas, a Prefeitura de Suzano tem realizado a análise do lixo produzido pelas residências do município. Um esforço conjunto com a empresa responsável pela coleta na cidade.

O estudo, chamado de gravimetria, tem como principal objetivo determinar as características dos detritos de origem doméstica, como sua composição e separação entre resíduos orgânicos, recicláveis e os que são encaminhados para aterro sanitário. Os resultados deste trabalho serão aplicados na elaboração do novo Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, que será encaminhado à Câmara no segundo semestre do ano.

É um trabalho importante para incrementar as políticas de meio ambiente.

O município foi dividido em quadrantes, com o recolhimento de 200 quilos de lixo em amostras, que foram encaminhadas à estação de transbordo da empresa, localizada no bairro Fazenda Aya.

No local, equipes de técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e estagiários de uma instituição de nível superior localizada em Suzano realizam o trabalho.

O primeiro passo para a realização do processo de reciclagem é a coleta seletiva, ou seja, a separação do lixo por material, com o seu posterior destino para o reaproveitamento. Geralmente, divide-se primeiramente o material reciclável do não reciclável e, em seguida, separa-se o que é reciclável em metais, plástico, papel e vidro.

O estudo realizado pela Prefeitura será de grande importância para uma análise profunda, do aspecto ambiental.

Muitas campanhas educativas têm despertado a atenção para o problema do lixo nas grandes cidades. Cada vez mais, os centros urbanos, com grande crescimento populacional, têm encontrado dificuldades em conseguir locais para instalarem depósitos de lixo. Portanto, a reciclagem apresenta-se como uma solução viável economicamente, além de ser ambientalmente correta.