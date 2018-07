Evasão nos pedágios

O número de motoristas que consegue passar nas praças de pedágios sem pagar é de oito, a cada hora, conforme mostrou reportagem do DS na edição de ontem.

O número realmente impressiona. A prática de "furar" o pedágio consiste no condutor passar pela praça de cobrança bem próximo de veículos que estejam pagando a tarifa na cabine da concessionária e seguir em arrancada logo após a saída do carro que encontra-se na sua frente.

Há ainda aqueles motoristas que apenas transpõem a cancela da cabine, forçando a passagem sem o devido pagamento, já que tais barreiras são flexíveis.

Mas somente para se ter uma ideia, a evasão de pedágio nas rodovias é uma infração pouco punida em São Paulo.

Dados fornecidos pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Estado revelam que menos de 3% dos veículos flagrados “furando” as cancelas das cabines de cobrança são, de fato, autuados, com multa de R$ 195,23 e anotação de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor.

O DS mostrou que nos primeiros cinco meses deste ano, entre janeiro e maio, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) registrou 30.122 evasões considerando as praças de pedágios dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21) e do Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-70). Separadamente, foram 8.722 evasões no Rodoanel e 21.400 nas vias administradas pela Ecopistas. Ou seja, pelo menos oito motoristas “furam” por hora as cancelas de pedágios passando sem pagar.

Ambas os complexos viários passam pelo Alto Tietê, logo as evasões de motoristas da região são consideradas no levantamento referido às concessionárias SPMar e Ecopistas. O índice sofreu queda de 43,8% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Em 2017, o registro foi de 17.049 irregularidades desse tipo no Rodoanel e no Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto, na Ecopistas, a Artesp considerou36.557. Um total de 53.606.

Segundo a Justiça, a multa supramencionada só pode ser aplicada se flagrada pela autoridade policial. Contudo, a concessionária pode eventualmente acionar o motorista no Juizado Especial Federal para que o mesmo seja responsabilizado.

Assim, a prática rotineira de furar pedágio é considerada uma infração de trânsito e, por mais que algumas pessoas não concordem com a taxa cobrada, elas devem estar cientes das consequências que podem advir dessa conduta.