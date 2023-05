Eventos climáticos

Reportagem da Agência Brasil mostra que eventos relacionados ao clima podem levar de 800 mil a 3 milhões de brasileiros à pobreza extrema a partir de 2030.

Segundo a reportagem, os dados são do Relatório sobre Clima e Desenvolvimento para o Brasil (CCDR), divulgado pelo Banco Mundial.

É importante que as autoridades brasileiras se atentem para os dados divulgados para evitar prejuízos à população.

O Alto Tietê deve estar inserido nesse contexto.

Segundo o estudo – que avalia políticas e opções para que o País cumpra seus objetivos climáticos e de desenvolvimento –, secas, enchentes e inundações nas cidades causam perdas de R$ 13 bilhões (0,1% do PIB de 2022) ao ano.

Segundo especialistas, consultor de Mudanças Climáticas do Banco Mundial e co-autor do relatório, o País tem grandes desigualdades e os pobres já estão mais expostos ao risco de desastres e mudanças climáticas.

O cenário pode, no entanto, ser revertido com investimento.

O ponto de partida do CCDR são os objetivos estabelecidos pelo próprio País no Acordo de Paris e nas edições da Conferência das Partes (COPs).

Para atingir esses objetivos, o relatório recomenda ações em quatro frentes: reformas estruturais e medidas de aumento da produtividade, políticas econômicas abrangentes para o crescimento resiliente e de baixo carbono, políticas setoriais e pacotes de investimentos, além de ações para assegurar o financiamento dos investimentos necessários.