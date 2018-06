A Polícia Rodoviária Federal (PRF) revelou os dez tipos de infrações mais comuns nas rodovias federais em 2017.

Entre as autuações mais recorrentes estão excesso de velocidade, farol baixo desligado, ultrapassagem em local proibido e dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

No total, 5.853.185 autos de infração foram registrados em todo o Brasil.

Ao todo mais de 2,3 milhões de veículos foram flagrados transitando em velocidades até 20% superior ao limite máximo, infração que ocupa o primeiro lugar no ranking pelo uso de tecnologia em radares ampliando o número de flagrantes.

Outros 500 mil motoristas foram autuados por estar entre 20% e 50% acima do limite e 53 mil por transitar acima de 50% da velocidade máxima. O ato de transitar acima de 50% do limite máximo leva à suspensão direta da carteira de habilitação, que varia de dois a oito meses.

As equipes emitiram 905,6 mil autuações por farol baixo desligado em rodovias e 224,4 mil por ultrapassagens em trechos de faixa contínua.

A PRF ainda flagrou quase 70 mil condutores dirigindo sem o uso do cinto de segurança.

O combate ao excesso de velocidade tem sido constante por parte das autoridades de trânsito.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) aplicou 7.145 multas por excesso de velocidade no trecho de Suzano (quilômetro 70 ao 55) na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) no período de janeiro a 19 de junho de 2018. De acordo com o levantamento feito no mesmo período do ano passado, 5.218 multas foram aplicadas. De janeiro a dezembro de 2017, 12.578 autuações foram feitas.

Segundo o órgão, os equipamentos são implantados após a realização de estudos técnicos que apontam onde há ocorrência de excesso de velocidade.

Assim, os radares são implantados para aumentar a segurança dos motoristas e usuários das rodovias, segundo as autoridades de trânsito. No total, há 26 radares implantados em toda a extensão da via, que auxiliam no controle do excesso de velocidade. Os radares do trecho leste estão funcionando normalmente. Apenas o radar que fica próximo a divisa de Suzano com Ribeirão Pires (quilômetro 55) apresentou falhas no visor. Os equipamentos deste trecho são eletrônicos.

O balanço deixa claro que o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes no trânsito. Potencializando o risco de mortes em razão da gravidade provocada pela força do impacto. Constantemente, é preciso orientar e realizar ações para conscientizar os condutores sobre os riscos da alta velocidade, em uma tentativa de deixar o trânsito mais seguro.