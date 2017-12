Expectativa do novo hospital

Suzano vive a expectativa de contar, no segundo semestre de 2019, com um novo hospital em pleno funcionamento.

O importante: terá, sobretudo, um Pronto-Socorro (PS) de portas abertas para receber pacientes da região.

A necessidade de atendimento médico não pode esperar. É um serviço essencial. Por isso, o anúncio de que a cidade deve contar com um Hospital Regional, cujo investimento chega a R$ 28 milhões, chega em boa hora. Em um momento em que há reclamações em torno da falta de medicamentos e de estrutura nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Reclamação essa que não é de agora. As administrações municipais anteriores sabem da quantidade de queixas que chegaram cobrando melhorias no atendimento.

De fato um novo hospital vai garantir um avanço significativo na saúde.

Nesta semana, a Prefeitura de Suzano iniciou a construção do novo hospital.

A obra terá o aporte do governo federal de quase R$ 24 milhões, com uma contrapartida do município de mais R$ 4 milhões. A primeira fase compreende na construção de um pronto-socorro de urgência e emergência.

A área total do futuro hospital tem 45 mil metros quadrados e está planejada para receber as posteriores fases com a construção de leitos e demais especialidades de atendimento. O equipamento ficará localizado na esquina da Avenida Roberto Simonsen com a Rua Sete de Setembro, na Cidade Cruzeiro do Sul, em um local que compreenderá um complexo integrado de educação, saúde e lazer, composto pela Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), pelo Parque Municipal Max Feffer e por um polo educacional formado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), Instituto Federal de Tecnologia do Estado de São Paulo (IFSP) e pela Faculdade Piaget.

A obra terá duração de 18 meses, tendo previsão de conclusão no segundo semestre de 2019.

Como bem disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), a construção do Hospital Regional representa não só a expansão dos serviços de saúde da cidade, mas também a preocupação deste governo em garantir os direitos e a dignidade do suzanense.

“A primeira fase compreende na construção de todo o pronto-socorro e, durante esse período, vamos nos empenhar em buscar parcerias com os governos federal e estadual para o custeio desse grande hospital de característica regional para que atenda não só a população da cidade, mas também as cidades vizinhas”, garantiu Ashiuchi.

A obra do Hospital Regional terá em seu pico de trabalho a atuação de até 150 profissionais, que serão contratados prioritariamente em Suzano.

A expectativa de melhorar a saúde, sem dúvida, cresce muito com a construção do novo hospital em Suzano.

Nesse caso, é importante reconhecer o esforço da Prefeitura em retomar a obra que vai garantir mais de 600 atendimentos por dia.