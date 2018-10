Faltas nos agendamentos

O DS trouxe, na edição de domingo, reportagem mostrando que o percentual de pacientes que marcam consultas médicas, em Suzano, e deixam de comparecer chega a 18%.

O procedimento gera prejuízos porque outros pacientes que teriam a oportunidade de serem atendidos acabam sendo preteridos por conta da vaga ocupada.

A Secretaria de Saúde de Suzano, que informou os dados, tenta conscientizar os pacientes sobre a importância de marcar e comparecer às consultas.

O nome dado para quem falta aos exames é absenteísmo. Só para se ter uma idéia, em números absolutos, em consultas e exames agendados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Suzano somam, no período de janeiro a agosto, 22.696 faltas, segundo a secretaria.

A reportagem do DS mostrou também que desde o começo do ano, 123.211 consultas foram agendadas nas UBSs do município.

Cada unidade de saúde dispõe três especialidades aos pacientes. Das mais de 22 mil ausências, 9.820 são faltas para clínico geral; 6.069 são para pediatria e 6.807 para ginecologia. Individualmente, as faltas representam 17% do total de ausências no clínico geral, 18% para pediatria e 22% para ginecologia.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Guillaumon, quando há o diálogo entre o poder público e os munícipes, as UBSs são beneficiadas.

A partir do momento em que a população passa a ter conhecimento de como funciona e os prejuízos que as ausências poderão causar, os problemas vão ser reduzidos. Para isso, é importante que as autoridades de saúde possam explicar e orientar sobre a importância do atendimento nas unidades básicas.

Por isso a importância da participação da comunidade na Saúde Pública.

Além das UBSs, as Unidades de Saúde da Família (USF) tiveram, em 8 meses, um absenteísmo de 6% do total de consultas agendadas. Foram 58.107 agendamentos e 3.421 faltas. A média de faltas por mês foi de 427 consultas.

A pasta de saúde destacou os Conselhos Gestores das Unidades de Saúde como forma de evitar as faltas nas consultas.

Cada pessoa pode procurar a UBS mais perto de casa não apenas quando está doente ou em busca de um procedimento médico, mas também para conhecer o conselho e até mesmo fazer parte dele, tendo assim voz ativa na gestão da unidade.

A orientação serve como uma alerta e deve ser levada em conta.

É importante evitar as faltas nas consultas que para o bom atendimento público na saúde não seja prejudicado.