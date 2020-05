Feriado antecipado

Manter o isolamento é uma das metas das autoridades de saúde para conter o avanço da pandemia de Covid-19.

A expectativa era chegar ao índice médio de 70%, mas as cidades no Estado de São Paulo não conseguiram, até agora, chegar perto deste patamar.

Uma das alternativas foi tomar novas medidas, como as anunciadas nesta semana.

O DS trouxe reportagem, na edição de ontem, mostrando que os prefeitos do Alto Tietê optaram por antecipar o feriado de Corpus Christi, comemorado dia 11 de junho, para esta sexta-feira, 22.

A decisão foi tomada em consenso entre os dez gestores da região. A Prefeitura de Guarulhos não vai seguir a medida. Com isso, a região terá quatro dias sucessivos de atividades ainda mais reduzidas.

A definição de antecipar o feriado na região foi uma resposta ao pedido feito pelo governador João Doria (PSDB), na segunda-feira, 18.

O governador recomendou aos prefeitos do Estado discutirem a possibilidade de adiantarem as datas em razão da atual situação provocada pelo coronavírus, a fim de prevenir a proliferação do novo coronavírus.

Manter o isolamento é um grande desafio, uma vez que muitas pessoas ainda estão nas ruas. Parte por necessidade, outros por trabalho. Mas há também o desrespeito. As prefeituras vêm tentando fazer uma fiscalização mais rígida. Mas, os resultados não têm surtindo grandes efeitos.

A tentativa de antecipar o feriado pode ser positiva. Só será mesmo bem ou mal avaliada após o encerramento da semana em que serão medidos novamente os índices de isolamento nas cidades da região e da Grande São Paulo.

A ideia é que, com os feriados, o número de pessoas em casa aumente, tendo assim uma maior taxa de isolamento social.

Na coletiva, Doria anunciou antecipar para a próxima segunda-feira, 25, a comemoração do feriado da Revolução Constitucionalista, comemorada em 9 de julho.

A tentativa então está posta. O importante é garantir o isolamento na medida em que possa conter este avanço da pandemia de Covid-19.

Os casos na região e no Estado vêm crescendo a cada dia e a preocupação em conter estas notificações são constantes.

A batalha contra o coronavírus tem sido intensa, não somente no Brasil, mas em todo o mundo e não pode parar.