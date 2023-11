Feriado da Consciência Negra

Pela primeira vez, o Dia da Consciência Negra será feriado em todo o território paulista no próximo dia 20 – a nova lei estadual foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas em setembro.

O DS divulga na edição de domingo, a programação das cidades do Alto Tietê sobre a data.

Em todo o Estado, a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado preparou uma extensa programação para celebrar a trajetória da comunidade negra nas artes brasileiras já desde quinta-feira (16), com atrações gratuitas na capital, interior e litoral.

Os Museus, as Fábricas de Cultura, Teatros, Bibliotecas e Oficinas Culturais do Governo de São Paulo oferecem um roteiro variado.

O Museu Afro Brasil Emanoel Araujo terá o 2º Ocupa MAB, Festival de Música e Gastronomia Africana e Afro-brasileira, repleto de apresentações musicais e de cultura popular com musicalidades. Desta vez, terá parceria com o Museu das Favelas, no dia 20, das 9 às 18 horas.

Dentre as atrações estão: Kemetic Yoga de Ana Sou, Roda de Jongo do Grupo Jongo Filhos da Semente, Capoeira do Mestre Limãozinho, Roda do Samba de Dandara e muito charme no Resenha Black Bom.

No Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, de 21 a 24, das 9h às 18h, acontecerá o Booggie Week, o festival de cultura preta que reunirá arte, moda, entretenimento, música, homenagens etc.

O Dia da Consciência Negra, assim como todo o mês de novembro, marca a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social no País. Fala-se também sobre avanços na luta do povo negro e sobre a celebração da cultura afro-brasileira.

No dia 20 de novembro o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é celebrado como feriado em mais de mil cidades brasileiras e uma referência à morte de Zumbi de Palmares, negro pernambucano que nasceu livre e foi escravizado aos seis anos de idade.

Foi líder do Quilombo dos Palmares e morto em 1695 na região de Alagoas. Sua vida foi marcada pela luta contra a escravidão que terminou oficialmente 190 anos após sua morte — no dia 13 de maio de 1888 com a Lei Áurea.