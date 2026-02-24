Ferramenta Infosiga faz dez anos

Dados sobre acidentes de trânsito são fundamentais para identificar padrões, causas e locais de alto risco, permitindo que o poder público desenvolva políticas de segurança viária eficazes, fiscalizações direcionadas e campanhas educativas, visando a redução de óbitos e lesões, além de mitigar o alto custo social e econômico no sistema de saúde.

O governo estadual conta com uma ferramenta importante e que contribui para que os municípios do Alto Tietê e da Grande São Paulo consigam realizar planejamentos.

O Infosiga, plataforma de dados que reflete o trânsito em todo o estado, coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) e que abrange as competências de diversos órgãos nos níveis federal, estadual e municipal, completa uma década nesta segunda-feira (23).

De acordo com o governo etadual, além do marco histórico, a plataforma – utilizada por jornalistas, entes acadêmicos, agentes públicos e sociedade em geral – registrou um movimento de queda em óbitos ao longo de 2025, com redução de 1% nas mortes no trânsito na comparação com 2024, com maior destaque entre vítimas de sinistros em automóveis, com redução de 3,9%.

Segundo o último levantamento do Infosiga, todos os modais apresentaram redução de ocorrências fatais no trânsito paulista em janeiro deste ano. A maior redução de óbitos aconteceu justamente entre os ciclistas: 19 óbitos contra 32 em janeiro de 2025, uma redução de 40,6%. Entre os ocupantes de automóveis, houve redução de 13,8% nas mortes: 94, contra 109 no mesmo mês de 2025. Até mesmo em relação aos motociclistas, um dos modais frequentemente mais críticos em relação às ocorrências de trânsito no Estado, houve queda nos óbitos: foram 191 em janeiro último, contra 205 no mês de janeiro anterior (menos 6,8%).

Desde a sua concepção, o Infosiga apresentou uma proposta inovadora ao consolidar, em um único ambiente, informações que estavam dispersas em órgãos variados. Essa integração passou a oferecer uma visão abrangente e atualizada da sinistralidade nos 645 municípios do Estado de São Paulo, fortalecendo a capacidade analítica e o planejamento de ações e políticas públicas de segurança viária. Todos os meses, o sistema traz novas informações sobre o trânsito em cada uma das cidades paulistas.