Suzano iniciou, nesta semana, o trabalho de fiscalização de obras pela cidade.

O trabalho é possível graças a uma parceria entre a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP).

O trabalho é necessário. Obras irregulares, sem dúvida, prejudicam o município e, por vezes, até podem causar riscos para a segurança de moradores.

A fiscalização de obras e empresas prevista no convênio de cooperação técnica foi celebrado no mês passado. Até sexta-feira o trabalho contemplará duas frentes com a participação de 20 técnicos. Haverá fiscalização em conjunto com a prefeitura em construções irregulares e obras aprovadas nos últimos seis meses, na atividade dos profissionais responsáveis e em empreendimentos de grande porte de Suzano, como indústrias, postos de gasolina, hospitais, igrejas, casas de shows, entre outros.

A Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS) vem contribuindo de forma importante na condução dos trabalhos.

Os técnicos responsáveis receberam todas as instruções do cronograma de atuação e no período da tarde eles saíram a campo. Com o apoio da Ouvidoria Municipal, a fiscalização vai trabalhar em cima das denúncias recebidas. E com a força-tarefa pretende-se realizar ações efetivas.

A expectativa é por ótimos resultados para regularização de obras e a tentativa de impedir que irregularidades possam ser cometidas.

Suzano é a primeira cidade do Estado de São Paulo a estabelecer essa proximidade com o Crea-SP, conforme mostrou reportagem do DS na edição de ontem.

Haverá uma segunda etapa, com data ainda a ser definida, que alcançará loteamentos e condomínios irregulares em área de proteção de mananciais, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

No fim dos trabalhos, a operação resultará na elaboração de um relatório com todos os locais vistoriados para que as providências sejam planejadas e executadas.

Não há dúvida de que a iniciativa é importante para garantir melhores condições do trabalho e exercício da profissão, além disso trazendo muito mais segurança a todos os moradores.

É importante também que exista a contribuição da população, por meio de denúncias.