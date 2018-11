Fiscalização na Black Friday

A Black Friday foi um termo criado pelo varejo nos Estados Unidos para nomear uma ação de vendas que ocorre anualmente, na sexta-feira após o feriado de Ação de Graças, com o intuito de oferecer descontos nos valores dos produtos, que são mais atrativos que os outros descontos oferecidos em outras épocas do ano, como o caso do Natal.

Brasil adotou esta ideia, e o primeiro Black Friday ocorreu no ano de 2010, valendo ressaltar que a realização de 2013 bateu recorde no comércio online.

Mas essa é uma época em que apesar de ser uma data de enorme vantagem financeira para os lojistas é preciso tomar certos cuidados para que se evitem os abusos.

Por isso, nesta época, se exigirá uma maior atenção dos fornecedores com relação aos padrões de segurança adotados em sua plataforma.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que os fiscais do Procon de Suzano visitaram estabelecimentos comerciais do Centro da cidade para promover a última vistoria de preços antes da promoção da Black Friday, marcada para 23 de novembro.

A diretora da unidade, Daniela Itice, acompanhada da sua equipe, esteve nas filiais das principais redes de lojas de varejo para apurar a progressão de preços em itens eletrodomésticos da linha branca (fogões, geladeiras e máquinas de lavar), eletroeletrônicos, smartphones e outros objetos bastante procurados pelos consumidores.

A comparação mensal de valores, realizada desde setembro, tem como principal objetivo evitar que sejam apresentados aos consumidores descontos irreais no dia especial de promoções. Ao longo das análises, foram detectadas flutuações que variam de 30% a 50% no preço apresentado ao consumidor desde o início das amostragens.

A equipe do Procon de Suzano orientou os gerentes das unidades sobre as oscilações e tratou sobre as possíveis consequências caso os descontos lesem o consumidor. Os fiscais também atuarão ao longo do Black Friday (23/11), para garantir a lisura do processo e as boas práticas comerciais para o público.

Portanto, todos os órgãos de defesa do consumidor vêm alertando que, este ano, a atenção às promoções na Black Friday, a megaliquidação deve ser redobrada.

A avaliação é que, com a dificuldade de vendas enfrentada pelos varejistas, houve uma avalanche de promoções que começaram já no mês passado, o que torna mais frágeis as referências de preço dos produtos e abre mais espaço para maquiagem.

É importante garantir um reforço na fiscalização para que o consumidor não seja prejudicado.