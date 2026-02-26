Força-tarefa do 'Suzano em Ação'

Suzano realiza, a partir desta semana, uma força-tarefa organizada para intensificar os serviços de zeladoria na cidade.

Trata-se do projeto “Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria”, uma grande força-tarefa que reúne cerca de 200 trabalhadores e aproximadamente 100 veículos e máquinas para intensificar serviços de limpeza, manutenção e conservação urbana pelos próximos dias em todos os cantos da cidade.

A cidade precisa avançar nesses serviços, sobretudo após a suspensão das atividades de coleta de lixo na cidade por parte da antiga empresa concessionária.

Os trabalhos ficaram prejudicados.

A apresentação oficial das equipes e o pontapé inicial dos trabalhos ocorreram no Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, no Sesc.

Após o episódio da suspensão da coleta, a administração municipal decretou estado de calamidade ambiental e sanitária e, na sequência, viabilizou a contratação emergencial da Troupe Brasil Ltda., que agora conduz os trabalhos. Paralelamente à reorganização da coleta domiciliar, com cronograma fixo por bairros e períodos, o megamutirão amplia a atuação das equipes de zeladoria para acelerar a recuperação de áreas impactadas.

Estruturada em quatro grandes grupos, a operação foi planejada para atender simultaneamente diferentes regiões, com frentes compostas por roçagem, caminhões basculantes, carrocerias, retroescavadeiras, equipes de tapa-buraco, pintura e manutenção de iluminação pública. Além disso, cada conjunto conta com reforços compartilhados, como equipes da Operação Cata-Treco, caminhões de coleta seletiva vinculados à Secretaria de Meio Ambiente, pintura de postes e guias e conservação de praças.

O megamutirão é, sem dúvida, muito importante porque complementa o novo cronograma da coleta domiciliar.

Depois de superar o problema com a antiga concessionária e estruturar um novo contrato emergencial, a cidade terá de avançar para uma etapa importante de organização da cidade.