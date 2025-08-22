Fortalecimento do agro paulista

Investimento na agricultura é sempre importante para a geração de emprego e renda. O Alto Tietê se destaca no Estado de São Paulo por ser o “Cinturão Verde” em São Paulo com a produção de hortaliças, frutas e outros itens considerados importantes para o abastecimento da população da Grande São Paulo e do Estado.

Nesta semana, o governo estadual anunciou investimentos no setor.

Com valor total de R$ 1,1 bilhão, sendo R$ 800 milhões financiados pelo Banco Mundial e o restante em contrapartida do Tesouro Estadual, o Governo do Estado de São Paulo aprovou junto ao banco internacional o Projeto Agro Paulista Mais Verde – Microbacias III, um dos maiores programas de desenvolvimento rural sustentável já realizados no estado. O resultado foi oficializado pela Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX) em comunicado oficial.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento por meio da Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI), terá duração de 6 anos e beneficiará mais de 120 mil produtores rurais do estado de São Paulo, com uma das principais metas aumentar o valor de venda dos produtos de agricultores familiares através do investimento na infraestrutura produtiva das agroindústrias, cooperativas e associações de produtores.

Há uma grande expectativa de que esses investimentos possam chegar aos municípios do Alto Tietê.

Só para se ter uma ideia, o Microbacias III tem como missão aumentar a produtividade, gerar renda, recuperar áreas degradadas e ampliar o uso de tecnologias sustentáveis, preservando o meio ambiente e fortalecendo a economia local e regional.

Entre as metas iniciais previstas partir do financiamento do Banco Mundial, estão a recuperação de 1 milhão de hectares com sistemas produtivos sustentáveis, a ampliação da conectividade e da geolocalização no campo, investimentos em infraestrutura hídrica e saneamento rural em 500 propriedades, capacitação de 15 mil produtores para uso de tecnologias sustentáveis, apoio à gestão econômica e ambiental de 20 mil propriedades, fortalecimento de 420 associações e cooperativas, inclusão produtiva de 5 mil mulheres e jovens, apoio a 80 projetos comunitários de povos tradicionais, capacitação de 400 extensionistas rurais e elaboração de 200 planos de negócio coletivos e 200 individuais, além da formação de 300 redes de comunidade solidária.