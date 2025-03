Fortalecimento do SUS

O Sistema Único de Saúde é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da Atenção Primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Com a sua criação, o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação. A atenção integral à saúde, e não somente aos cuidados assistenciais, passou a ser um direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde com qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção da saúde.

Os municípios também fazem sua parte nesse importante sistema. Nesta semana, a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o Conselho Municipal de Saúde (CMS), informou que realizará, no dia 5 de abril, a 10ª Conferência Municipal de Saúde, evento que será um marco importante nas discussões sobre a saúde pública no município. Com o tema “Inovação, Sustentabilidade, Integralidade do Acesso no SUS de Suzano e a Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora”, o encontro buscará mapear os principais desafios da cidade na área e propor soluções que fortaleçam o Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurem o direito à saúde para todos.

Um trabalho importante que mostra a valorização e a importância do SUS para os milhões de pacientes no País.

A conferência terá como objetivo identificar os desafios locais em relação ao acesso, à integralidade e à inovação nos serviços de saúde, alinhando as propostas com as diretrizes do SUS. Além disso, será um espaço de mobilização e diálogo com a sociedade, permitindo a elaboração de propostas que subsidiarão a construção do próximo Plano Municipal de Saúde, que abrangerá o período de 2025 a 2029. “Precisamos consolidar estratégias para garantir que todos os cidadãos de Suzano tenham acesso igualitário e integral aos serviços”, afirmou o secretário de Saúde, Diego Ferreira.

O DS trouxe reportagem mostrando que as discussões serão distribuídas em três eixos temáticos principais: Inovação e Tecnologia das Ações e Serviços de Saúde; Sustentabilidade da Ampliação e Integralidade do Acesso; e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano. Durante a conferência, as propostas nos dois primeiros eixos serão debatidas e votadas para compor o Plano Municipal de Saúde. Já no terceiro eixo, que trata da saúde do trabalhador, serão elaboradas diretrizes para a 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (Cestt), cumprindo a etapa municipal, além de incorporar propostas.