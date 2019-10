Em nível estadual, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Governo do Estado conduz uma série de iniciativas voltadas à geração e manutenção de empregos no território paulista. Uma das ações é o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego, criado em junho de 1999 e conhecido como Frente de Trabalho. Municípios do Estado também desenvolveram seus programas internos.

A iniciativa proporciona qualificação profissional e renda para cidadãos desempregados e em situação de alta vulnerabilidade social. Isso ocorre com atividades como limpeza, conservação e manutenção de órgãos públicos estaduais e municipais.

Em nível estadual, o bolsista da Frente de Trabalho permanece no programa por até nove meses, com jornada de atividades de até seis horas diárias, quatro dias por semana. No quinto dia, ele faz um curso de qualificação profissional ou alfabetização

Em Suzano, o programa vem sendo bastante procurado. Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que mais de 1,6 mil pessoas compareceram ao Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, na quarta-feira, primeiro dia de inscrições para o programa de Frente de Trabalho da Prefeitura de Suzano. Ao todo, há 40 vagas disponíveis para início imediato, mas conforme forem surgindo demandas nas secretarias municipais, mais candidatos classificados serão chamados. O processo de cadastramento continuou quinta e sexta-feira (24 e 25/10), no mesmo local, das 9 às 16 horas.

A fila de interessados começou a se formar do lado de fora já no dia anterior. Em razão disso, a Prefeitura de Suzano determinou a abertura dos portões da quadra do Portelão para que as pessoas pudessem aguardar na parte interna, por volta das 20 horas de terça-feira (22/10).

As Frentes de Trabalho são opções importantes, neste atual período de crise no País.

Os trabalhadores buscam oportunidades.

O programa tem exigências. Os candidatos devem atender às seguintes exigências: ser maior de 18 anos, não ter renda própria, morar há pelo menos um ano em Suzano, estar desempregado no mínimo há um ano e não receber nenhum benefício de programa assistencial. Além disso, será permitida a inscrição de apenas uma pessoa por núcleo familiar.

A preferência para participar é definida mediante a aplicação, pela ordem, destes critérios: menor renda per capita (resultado da divisão da renda familiar pela quantidade de membros), maior número de dependentes menores de 16 anos, maior tempo de desemprego, maior idade e egressos do sistema penitenciário.