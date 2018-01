O esforço dos municípios, dos estados e da União em torno da geração de empregos é grande.

Os mais de 13 milhões de pessoas sem empregos dão margem para um número significativo e mostra quanto deve ser a preocupação por geração de novas vagas.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que a indústria do Alto Tietê encerrou o ano de 2017 com variação positiva de 1,93% no nível de emprego industrial, o que representa a geração de aproximadamente 1.100 empregos, segundo pesquisa divulgada pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).

A informação é muito positiva porque abre boas perspectivas para este ano.

A geração de novos postos de trabalho faz a economia “girar”, apresentar algum crescimento, no sentido de abrir ainda mais postos de trabalho.

Na reportagem que o DS divulgou ontem, o Ciesp informou que desde 2011, quando a variação foi de 1,23%, o Alto Tietê não registrava saldo favorável no indicador anual de emprego.

Com exceção de janeiro, fevereiro e de dezembro, a indústria regional efetuou contratações em todos os demais meses e isso contribuiu para que o Alto Tietê tivesse o terceiro melhor desempenho entre as 35 regiões industriais do Estado, atrás apenas de Limeira (7,51%) e Araraquara (3,09%).

Aliás, o resultado do Alto Tietê superou a média anual da Grande São Paulo (-2,32%) e do Estado (-1,62%), onde foram fechadas 35 mil vagas – ainda assim, o melhor resultado desde 2011.

É evidente que ainda se está longe do melhor dos cenários da indústria, mas sem dúvidas os dados do último ano merecem ser comemorados.

No período de 2012 a 2016, a região acumulou saldo negativo. Em cinco anos foram cerca de 15,5 mil demissões e 2017 marcou a interrupção desse ciclo. A diversidade do parque industrial ajudou muito na recuperação do setor no Alto Tietê, permitindo um desempenho melhor do que outras regiões do Estado.

Para 2018, a expectativa é de que a recuperação do setor se mantenha, mas o dirigente pondera que ainda há muitas incertezas e isso exige cautela dos empresários.

Segundo o Ciesp, em dezembro/2017, o nível de emprego industrial no Alto Tietê foi influenciado pelas variações negativas dos setores de Veículos Automotores e Autopeças (-1,72%); Máquinas e Equipamentos (-1,12%); Celulose, Papel e Produtos de Papel (-0,53%)e Produtos de Borracha e de Material Plástico (-1,07%).

Mas, pelos números divulgados, é importante ter certa esperança por melhorias na geração de empregos e também na confiança da indústria que poderá aquecer o mercado com abertura de novos postos de trabalho.