Mais um número sobre a geração de empregos foi divulgado ontem por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

Pelos dados nacionais, o País registrou, pelo terceiro mês seguido, a criação de empregos com carteira assinada.

Os dados regionais do Alto Tietê são positivos em fevereiro. Foram criados 1.182 novos postos.

O número, no entanto, é inferior a fevereiro de 2018, quando foram criados 1.813 empregos.

Pelos dados nacionais, o saldo positivo de emprego formal chegou a 173.139 no último mês.

Esse foi o maior saldo positivo para fevereiro desde 2014 (260.823).

O resultado decorreu de 1.453.284 admissões e 1.280.145 demissões.

O estoque do emprego formal alcançou 38,6 milhões de postos de trabalho.

Nos dois meses do ano, o saldo de geração de empregos formais chegou a 211.474.

Nos 12 meses terminados em fevereiro, foram criados 575.226 postos de trabalho.

Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, há sinalização de “retomada consistente” do emprego no país.

A expectativa, do governo federal, é de que a retomada se mantenha nos próximos meses principalmente porque a economia vai bem.

Esse número de empregos gerados no mês de fevereiro é uma demonstração de que as mudanças propostas – como flexibilidade, desburocratização, uma visão mais liberal da economia.

Na divisão por ramos de atividade, sete dos oito setores pesquisados criaram empregos formais em novembro: serviços (112.412), indústria de transformação ( 33.472 postos), administração pública (11.395), construção civil (11.097 postos), comércio ( 5.990 postos), extrativismo mineral (985 postos) e serviços industriais de utilidade pública, categoria que engloba energia e saneamento ( 865postos). Houve queda no nível de emprego da agropecuária (-3.077).

Nos dados regionais, quatro das cinco regiões brasileiras criaram empregos com carteira assinada em fevereiro.

A geração de empregos é realmente um grande desafio para os próximos anos.

Municípios, estados e a União vêm tentando garantir abertura de mais postos de trabalho e aquecer a economia.

Apesar da melhora na geração de vagas com saldo positivo, a expectativa é de que a geração de vagas possa crescer nos próximos meses e melhorar a situação da população.