Geração de empregos

Gerar empregos é sempre um grande desafio para os municípios, estados e União.

A abertura de postos de trabalho traz mais desenvolvimento e faz girar a economia.

A medição sobre o número de novos empregos é feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Nesta quinta-feira (28), conforme reportagem da Agência Brasil, o País teve, no mês passado, um saldo positivo de 130.097 postos de trabalho com carteira assinada, segundo divulgou, nesta quinta (28), o Ministério do Trabalho e Emprego. Em novembro, foram 1.866.752 admissões e 1.736.655 demissões, segundo dados do Novo Caged.

Em todo o País, no acumulado de janeiro a novembro, foram gerados no país 1.914.467 postos de trabalho. Os estados com maior saldo no acumulado de 2023 foram São Paulo (mais 551.172 empregos, com crescimento de 4,2%), Minas Gerais (saldo de 187.866) e Rio de Janeiro (mais 165.701).

Até agora, no ano, o maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de serviços, com saldo de 1.067.218 postos formais de trabalho (o que representou 59,8% do resultado).

O governo apontou que entre janeiro e novembro há destaque para as atividades de informação, comunicação e serviços financeiros, imobiliários, profissionais e administrativos. Outros resultados positivos de 2023 podem ser contabilizados para os trabalhos em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais.

Especialistas afirmam que o trabalho é uma fonte primária de renda para a maioria das pessoas. É por meio dele que elas ganham dinheiro para sustentar a si mesmas e as suas famílias, pagar contas, comprar alimentos e roupas e satisfazer outras necessidades básicas. Além disso, o trabalho pode proporcionar a oportunidade de avançar na carreira e ganhar um salário mais alto, melhorando a qualidade de vida e a segurança financeira, por meio da construção de um patrimônio.

A expectativa do governo federal é que, no ano que vem, ocorra um círculo virtuoso não só de empregos formais, mas também de renda.

A maioria dos empregos formais foi contabilizada no setor de serviços (92.620) e no comércio (88.706). Com isso, o estoque total recuperado para o Caged foi de 44.358.892 postos de trabalho formais.

No setor de serviços, destaque do mês, houve mais oportunidades de trabalho nas áreas de informação.