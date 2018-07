Ginásio inaugurado

A inauguração da Arena Suzano é uma vitória da população.

O equipamento público teve obra iniciada há mais de 20 anos. Sem dúvida este é um momento histórico.

O ginásio fica no Parque Municipal Max Feffer e deve ser uma referência no Estado para Confederação Brasileira de Voleibol por suas características técnicas.

Em Suzano, o ginásio segue todos os requisitos do que se pode classificar como uma grande obra. A Arena tem uma área fechada com forma circular ou oval, e foi desenhada também para apresentações musicais, teatrais ou eventos esportivos. Tem um grande espaço aberto ao centro, rodeado por corredores e assentos para os espectadores.

A característica chave de uma arena é que o lugar onde se realiza o evento, fica no ponto mais baixo, permitindo uma grande visibilidade. Teoricamente uma arena é projetada para acomodar um grande número de pessoas.

O termo arena muitas vezes é utilizado como sinônimo para se referir a um estádio. A utilização de um termo sobre o outro, tem muito a ver com o tipo de evento que se realiza em cada recinto. O futebol é tipicamente jogado em um estádio, enquanto o basquete, o vôlei e o hóquei, por exemplo, são tipicamente jogados em uma arena, como será o caso de Suzano.

A arena suzanense começou a ser construída em 1993. Na época, o time de vôlei da cidade havia conquistado o bicampeonato brasileiro e surgiu, em razão do grande número de torcedores que acompanhavam a equipe, a necessidade de dispor de um local maior para os jogos, que ocorriam no Complexo Poliesportivo Paulo Portela.

No entanto, de lá para cá, a obra foi paralisada diversas vezes e somente em 2015 foi retomada, por meio de um financiamento no valor de R$ 10 milhões feito junto à Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP). Para a conclusão da construção, em novembro do ano passado, o município recebeu mais R$ 3,5 milhões, por meio do mesmo contrato com o órgão do governo do Estado.

Com o novo espaço, Suzano deve retomar sua trajetória de sucesso no esporte. O ginásio é mais do que uma obra bonita e impactante para a cidade e para o Estado; pode ser, sem dúvida, considerado o símbolo do resgate da autoestima e do orgulho de ser suzanense.

A cerimônia de inauguração foi realizada ontem e contou com diversas atrações, como show artístico e o Jogo dos Campeões, entre atletas que atuaram no time de vôlei da cidade nos anos 1990 e 2000e a equipe da atualidade, e mais o ato solene com a presença de diversas autoridades. (O DS traz os detalhes na edição de hoje). Parabéns para a cidade por essa importante aquisição.