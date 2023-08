Governador em Suzano

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) esteve, em Suzano, no sábado e assumiu compromissos.

O evento oficial serviu para oficializar a entrega de 1.080 matrículas de unidades habitacionais, contemplando três conjuntos residenciais por intermédio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). A iniciativa garantiu a regularização fundiária dos empreendimentos "Suzano - A” (estrada Takashi Kobata, 850, Jardim Europa), "Suzano - B” (estrada Santa Mônica, 1.510, Parque Santa Rosa) e "Suzano - C” (estrada Santa Mônica, 1.490, Parque Santa Rosa) após 16 anos de espera.

Uma notícia importante para o setor de habitação de Suzano.

O DS trouxe reportagem no final de semana e mostrou que a entrega das matrículas marca a titulação oficial dos apartamentos. Trata-se de um documento oficial, cedido pelo Cartório de Registro de Imóveis da cidade, que legaliza uma propriedade de modo a garantir o direito à moradia. A matrícula individualizada possui informações essenciais para a identificação jurídica do imóvel. A partir desse momento, o titular passa a ter acesso ao mercado formal de crédito, se habilita a reformar a unidade, comercializar seu imóvel ou transferi-lo para herdeiros, entre outras vantagens.

A regularização fundiária é uma etapa vital do processo de consolidação de um município. Tanto a cidade, com o Estado, buscam reforçar os projetos.

Durante sua visita em Suzano, o governador reforçou o compromisso da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) com a conclusão das obras de ampliação do sistema de coleta de esgoto na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). Na última semana, a concessionária de serviço público informou que os dois últimos poços da obra serão fechados até o final deste mês.

Outro ponto importante destacado pelo chefe do Poder Executivo paulista foi quanto à abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), com previsão para setembro, conforme também reafirmado em oportunidade anterior. Em coletiva de imprensa, Tarcísio ainda atualizou os jornalistas da região quanto às expectativas para a construção do polo suzanense da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) e da alça de acesso ao Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21).