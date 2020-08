O período de pandemia trouxe para os municípios, estados e também para a União uma grande dificuldade de manter a gestão com o surgimento de novos gastos e prioridade com o reforço do sistema de saúde para atender as pessoas contaminadas com a doença.

A situação de perda de recursos é uma realidade em todo o País.

Mesmo assim é importante a manutenção de uma administração, de forma eficiente, que atenda a população.

Ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que Suzano e Mogi das Cruzes aparecem entre as 100 melhores cidades do País no ranking de ‘governança municipal’ do Conselho Federal de Administração (CFA).

O levantamento foi produzido a partir de três dimensões: finanças, gestão e desempenho da administração.

Desta forma foi criado o Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA).

Mogi das Cruzes aparece na 25ª colocação do ranking com nota 7,25. Suzano está na 29ª colocação com 7,16.

As duas cidades superam a Capital de São Paulo, que está na 55ª posição com nota 6,68.

A avaliação é importante para mostrar como está a situação administrativo das cidades, sobretudo nesta época de pandemia.

Segundo a CFA, o objetivo do ranking é auxiliar gestores municipais a visualizar as necessidades e boas práticas de sua região, priorizar políticas públicas, além de promover o debate sobre a importância da gestão municipal profissional, segundo o Conselho.

O Conselho Federal de Administração é um órgão normativo, consultivo, orientador e disciplinador do exercício da profissão de Administrador, sediado na capital federal, responsável por controlar e fiscalizar as atividades financeiras e administrativas do Sistema CFA/CRAs.

Daí a importância da produção desse ranking.

O município que consegue gerir suas finanças, com base nas regras de boa gestão fiscal, aplica as ferramentas de gestão com intuito de fortalecer o planejamento e a excelência nos processos e, por fim, faz boas entregas à sociedade, alcança uma boa nota no IGM-CFA, avalia o Conselho Federal.

O quanto o município arrecada, investe e gerencia seus recursos vão refletir no desempenho. Esta dimensão reúne indicadores na área de educação, saneamento e meio ambiente, saúde, segurança e vulnerabilidade social.

É importante que os investimentos venham atender a necessidade da população que paga seus impostos e quer retorno em obras.

As entregas efetivas à sociedade são relacionadas da forma como o recurso público é disponibilizado e como é feita sua gestão. O recurso em quantidade suficiente, porém mal gerido, não alcança seu objetivo. Por isso, a dimensão ‘desempenho’ pode ser considerada como a mais importante, pois avalia realmente a realidade municipal, entretanto para se alcançar bons resultados nesta dimensão, as anteriores - Fiscal e Gestão - são imprescindíveis.