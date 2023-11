Greve cancelada

Conforme manchete do Diário de Suzano nesta quinta-feira, havia a possibilidade de os Correios entrarem em greve a partir das 22 horas desta quinta e seguir por tempo indeterminado.

Segundo apuração do DS, uma Assembleia Geral marcada para ontem, às 19 horas, ia definir se pelo menos 300 funcionários dos Correios do Alto Tietê entrariam em greve. A região conta com 600 profissionais.

Caso a paralisação fosse aprovada, 100 mil mercadorias devem ser afetadas por dia.

Porém, na manhã desta quinta, um possível acordou encerrou as possibilidades de uma greve.

Havia preocupação em relação a Black Friday, evento onde comércios vendem produtos mais baratos.

Segunda a Agência Brasil os trabalhadores dos Correios do Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão e Bauru, em São Paulo, desistiram de entrar em greve por tempo indeterminado. Tocantins, que já estava em greve, suspendeu a paralisação.

É que os sindicatos decidiram aceitar proposta da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos apresentada no final da tarde de quarta-feira e aprovada em assembleia dos trabalhadores na noite passada.

De acordo com a Findect, a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios, a empresa atendeu as reivindicações da categoria e enviou para os sindicatos um termo aditivo, se comprometendo a fechar um acordo, no próximo dia 28, para que os trabalhadores desistissem da greve.

Ao DS o presidente do sindicato disse: “Os motivos principais são a falta de funcionários, deixando os trabalhadores em péssima condição de trabalho e com sobrecarga; o abono que a empresa nos prometeu no acordo coletivo sem descontos, mas ela fez todos os descontos; a promessa de abertura para concurso público que até agora não tem edital; os atrasos das horas extras; implantação imediata da entrega matutina devido às grandes temperaturas; e o fim da entrega alternadas aos clientes dia sim e dia não”, explica o diretor responsável pelo Alto Tietê, Milton de Jesus.

Há a necessidade de as demandas dos profissionais do setor serem atendidas.

Até para se evitar qualquer transtorno a população que faz compras pela internet e espera receber no prazo.

O mesmo vale aos comerciantes, que querem oferecer um sistema de entrega prático aos clientes da loja.