O combate a construções irregulares envolve denúncias à Prefeitura, fiscalização por órgãos públicos com operações conjuntas e, em alguns casos, o uso de tecnologia, como monitoramento por satélite. Medidas preventivas e corretivas, como embargos e demolições, são aplicadas para coibir ocupações em áreas de risco ou preservação ambiental.

Em Suzano, o trabalho de fiscalização tem sido intenso. Nesta semana, o DS divulgou reportagem mostrando que o Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI/ATC) realizou ação de combate a construções irregulares e ao descarte ilegal de entulho com foco principal na região da estrada dos Fernandes, próximo ao limite de Suzano com Ribeirão Pires, Ferraz de Vasconcelos e São Paulo. A operação teve a participação da do Ministério Público do Estado de São Paulo, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema) - Núcleo Cabeceiras; Secretaria de Meio Ambiente; Fiscalização e Controle Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. No local fiscalizado em Suzano, a equipe constatou que o proprietário da área vinha praticando uma série de irregularidades, incluindo aterro e parcelamento de solo irregulares, construção em área de preservação e ligações clandestinas de água e energia elétrica.

Uma operação importante porque vai combater a irregularidade e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente.

A fiscalização integrada tem se mostrado efetiva, para garantir a preservação das áreas de mananciais.

A atuação é de forma conjunta para interromper construções ilegais e o parcelamento irregular do solo, protegendo os recursos naturais e prevenindo danos ambientais graves.

A construção irregular está às margens do Rio Guaió, em área de manancial, e o proprietário está sendo processado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) por crimes relacionados à destruição do meio ambiente e descarte irregular de resíduos. A prefeitura estabeleceu um prazo de cinco dias corridos para que a demolição seja realizada voluntariamente, sob pena de intervenção direta do município. Além da estrada dos Fernandes, os agentes fiscalizaram um local na estrada Sete Cruzes, verificando pontos de descarte irregular de entulho em uma ponte que fica no limite com Ferraz de Vasconcelos, bem como outros locais de deposição de resíduos já na cidade vizinha. A fiscalização, geralmente, é feita por equipes que são enviadas ao local para verificar a situação e, se confirmada a infração, aplicar as medidas cabíveis.