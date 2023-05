Habitação na região

O DS trouxe, na edição de ontem, reportagem mostrando que o governo estadual vai investir R$ 5,17 milhões na construção de 398 unidades habitacionais na região.

Um número importante em face ao déficit de moradias no Alto Tietê.

Em âmbito estadual, o Governo de São Paulo liberou investimentos de R$ 69 milhões.

Os recursos são do programa Casa Paulista para a construção de 6.257 moradias populares na capital e outros 20 municípios com maior incidência de áreas de risco.

Neste sentido, o déficit habitacional pode ter aumentado à medida em que muitas famílias ficaram sem suas casas por conta das enchentes.

Na quinta-feira (18), o governador Tarcísio de Freitas assinou a autorização de concessão do subsídio na modalidade Carta de Crédito Individual para famílias de baixa renda. Agora a estimativa é que as obras gerem mais de 16 mil empregos até a entrega dos imóveis.

De acordo com o governo estadual, do início do ano para cá, foi colocado em produção mais de 40 mil unidades.

As áreas de risco estão no foco da política habitacional.

Pela primeira vez desde a criação do Casa Paulista, municípios com maior incidência de áreas de risco tiveram prioridade na seleção de novos conjuntos habitacionais. Somente para a capital serão destinadas 2 mil novas moradias, com aporte de R$ 32 milhões divididos entre o Estado e a Prefeitura de São Paulo.