Aos poucos Suzano vai conseguindo obter resultados satisfatórios na área de habitação popular. Apesar de existir um grande déficit habitacional, a situação tende a melhorar com as entregas de condomínios marcadas para este ano.

No início do ano passado, a cidade viveu uma onda de invasões de apartamentos do Programa Federal ‘Minha Casa, Minha Vida’. Mais de 2 mil apartamentos foram ocupados. Foram preciso ações na Justiça de reintegração de posse por parte da Caixa Econômica Federal (CEF).

O problema praticamente foi solucionado com a contribuição de uma nova política habitacional do município.

As ações de política hatacional prosseguem hoje com um evento marcado pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano. A pasta realiza o sorteio da ordem de escolha dos apartamentos do Conjunto Residencial Bosque das Flores com as 410 famílias já selecionadas. Esses prédios também haviam sido invadidos e agora devem beneficiar os futuros moradores.

Ao todo, são 500 unidades. Nesta fase, 80% dos beneficiários, que já contam com toda a documentação aprovada pela Caixa, poderão selecionar as moradias durante o evento no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, a partir das 9 horas.

O empreendimento, localizado na avenida Washington Luiz, no Jardim Europa, já teve as obras finalizadas e está vinculado ao projeto de Reurbanização do Miguel Badra Jaguari, que visa a transferência das famílias que vivem em situação de risco naquela localidade. As outras 90 unidades do residencial, construídas por meio do programa federal, serão liberadas conforme a aprovação do dossiê das demais famílias cadastradas.

Cada beneficiário poderá selecionar até três unidades que deseja habitar.

As famílias já tiveram oportunidade de conhecer de perto as instalações durante visita. Com a entrega deste conjunto habitacional, Suzano caminha para colocar fim aos déficit habitacional.

Após o processo de atribuição dos apartamentos, os beneficiários serão encaminhados à elaboração dos contratos junto à Caixa Econômica Federal. A estimativa de conclusão é de cerca de 20 dias, para posterior evento de assinaturas e nova vistora dos moradores. A expectativa é de que as famílias definitivamente ocupem as unidades em meados de março.

A última entrega de unidades habitacionais em Suzano foi concluída em agosto do ano passado, com o repasse das chaves aos moradores dos conjuntos populares Solar das Hortênsias e Solar das Oliveiras, no Jardim Fernandes. Ao todo, foram entregues 440 apartamentos.