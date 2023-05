HC = Hospital Regional

A novela que se tornou a abertura do Hospital das Clínicas (HC), em Suzano, ganha novos capítulos a cada ano.

Recentemente, o Governo do Estado transformou o prédio anexo, o complexo do HC, em Hospital Regional. Mas não mudou muito. O funcionamento ainda é de hospital de retaguarda, que também é extremamente importante. Mas a principal reivindicação era de que o prédio pudesse ser aberto para atendimentos de urgência e emergência, como uma espécie de Pronto-Socorro (PS).

Desta vez, Suzano recebeu a informação de que a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) será a Organização Social de Saúde (OSS) que irá gerir o Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), montado em uma estrutura pronta do complexo do Hospital das Clínicas (HC) de Suzano, no bairro Vila Amorim.

Quem acompanha de perto toda a ‘saga’ em que se tornou essa história ainda espera a abertura da unidade de “portas abertas”.

Na informação recebida no sábado pela Prefeitura há um alento.

O nome da empresa vencedora foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e, segundo o Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo (DRS I) da Secretaria de Estado da Saúde, a SPDM apresentou um plano que atende a proposta do departamento.

A expectativa é de que o novo hospital promova atendimentos de urgência e emergência, internações, procedimentos cirúrgicos e exames, dentre eles estão tomografias computadorizadas, ultrassonografia, raio-x e análises clínicas, ortopedia, entre outros.

Realmente se for concretizado esse plano, o hospital será de extrema importância para desafogar outras unidades, como a Santa Casa e os demais hospitais regionais do Alto Tietê.

A partir de agora, a nomeação da OSS que vai gerir a unidade é um dos últimos passos que garantem a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê e, como não poderia deixar de ser, a conclusão da etapa foi celebrada pelo chefe do Poder Executivo municipal.

Até hoje tudo ficou na promessa, mas é importante ter esperança de que a unidade possa finalmente abrir as portas.

Segundo a Prefeitura, essa é uma grande notícia. Há muito tempo a cidade espera por essa confirmação.

Com o Hospital Regional em funcionamento, a rede de atendimento em Suzano ficará ainda mais completa.

O hospital somado com os nossos postos de saúde, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento 24 horas André de Abreu) do Jardim Revista, o Ambulatório de Especialidades Médicas (Doutor Joracy Cruz), no Parque Santa Rosa, entre outros equipamentos de saúde, teremos uma rede para atendimento ao público ainda mais completa.