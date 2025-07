A campanha Julho Amarelo reforça a importância das ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. Essas doenças são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo e, por isso, é preciso atenção ao consumir informações sobre o tema.

As hepatites virais são infecções que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes, são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Elas são causadas por vírus e algumas hepatites se dão pelo uso de medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.

Em Suzano, a Secretaria de Saúde realizará uma sequência de palestras nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs), ao longo deste mês, para abordar questões relacionadas às hepatites virais. As atividades fazem alusão à campanha “Julho Amarelo”, de conscientização sobre as doenças, e trazem orientações relevantes sobre a importância da prevenção, do diagnóstico e do tratamento de cada uma dessas enfermidades.

A primeira ação ocorrerá na próxima quarta-feira (16/07), em três unidades: às 8h30, as orientações serão passadas na USF Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista; às 9 horas na USF Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil; e às 9h30 na USF Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim. Um dia depois, na quinta-feira (17/07), o mesmo acontece em outros dois postos: às 8h30 na USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis; e às 9h30 na USF Antonio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê.

É uma iniciativa muito importante para garantir o trabalho de conscientização.

As hepatites virais podem ser transmitidas pelo contágio fecal-oral, especialmente em locais com condições precárias de saneamento básico e água, de higiene pessoal e dos alimentos; pela relação sexual desprotegida; pelo contato com sangue contaminado, através do compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos perfuro-cortantes; da mãe para o filho durante a gravidez (transmissão vertical), e por meio de transfusão de sangue ou hemoderivados.

Em Suzano, as palestras vão seguir na segunda-feira (21/07): às 8h30, na USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima; e às 9 horas na USF Recanto São José. Na terça-feira (22/07), às 9 horas, a atividade será realizada no posto Eduardo Nakamura, no Miguel Badra Baixo.